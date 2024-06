Roban más de 60 millones de pesos con un mail y un sitio web falso del Banco de La Pampa

Escuchar

Un caso, dos, tres. Múltiples, siempre con las mismas modalidades: por un lado, un correo electrónico, con el membrete del Banco de La Pampa con el siguiente mensaje: “Nuestro sistema de seguridad ha determinado bloquear su cuenta por mal uso, Le informamos que hemos bloqueado su cuenta. Por su seguridad solicitamos realizar una Verificación de identidad para asegurar la integridad de su cuenta. Para Verificar su Cuenta haga clic en el siguiente enlace”. Por el otro, un aviso promocionado entre las búsquedas de Google, que sale como primer resultado ante una consulta por el home banking, con una dirección falsa que simular ser de la misma institución financiera.

En ambos casos se trata de anzuelos falsos en los que cayeron varios clientes del banco provincial, el de mayor cantidad de clientes de la provincia de La Pampa (allí se abonan todos los sueldos de empleados públicos), que creyeron que se trataba de un aviso cierto, y que al cliquear allí los redirigía al home banking. Pero no: era un sitio trucho, con el aspecto del real. Gracias a esta estafa los delincuentes obtuvieron múltiples credenciales y así se hicieron de los fondos de sus víctimas. Y así fue como se reportaron, en el último mes y medio, denuncias de robo por más de 60 millones de pesos.

“Estamos muy preocupados”, señaló Armando Agüero, de la fiscalía Temática de Delitos Económicos y Delitos contra la Administración Pública, en La Pampa. “Se suelen profundizar a fin de mes, cuando se cobran los sueldos de la administración pública. Ese es el momento cuando los clientes suelen consultar por pagos, o buscan ver el saldo. En esos momentos se agudizan las estafas”, detalla.

Los dos resultados que aparecían al buscar el acceso al sitio del Banco de La Pampa en Google Gentileza Info Pico

Esa transferencia no la hice yo

Varios medios pampeanos vienen siguiendo los delitos recurrentes. El medio La Arena señala una historia de un comerciante de motos. “Ese día intenté entrar a mi home banking y estaba bloqueado. Cómo hacía unos 15 días me había pasado algo parecido, no me hice problemas y fui al banco renegando, porque en aquella oportunidad tuvimos que cambiar todos los datos de seguridad para restablecer la cuenta”, comentó. “Me atendió un empleado en un box. Comenzó a revisar y me dice: ‘se te bloqueó cuando hiciste una transferencia de 2.600.000 pesos a una cuenta del Banco Santander’. Le dije que no había hecho ninguna, y ahí se alarmó. Fue a consultar con el gerente y me atendió y me confirmó que se trataba de una estafa y que vaya a hacer la denuncia a la policía”, relató.

“Como la mayoría de la gente, entré al home banking del Banco de La Pampa por la computadora para ver si había entrado una transferencia que esperaba. Y se ve que entré a otra página igual, pero que es trucha, que está colgada en Internet. Ahí me pidieron ‘una consulta de verificación del código por seguridad’ y ahí caí”, reconoció.

Los más de 30 casos reportados se conocieron en las últimas semanas. Y a la vez, diputados provinciales pidieron informes a la institución financiera para que se “expida” sobre las medidas de seguridad tecnológica disponibles para prevenir estafas a través de los sistemas home banking, según reporta Info Pico.

El enlace que no es lo que dice ser

La modalidad de engaño vía phishing o incluso con avisos falsos en Google no es nueva. Esta última tuvo su primer antecedente público en 2016, cuando atacaron al municipio de 25 de Mayo y robaron 3,5 millones de pesos de las arcas públicas (200 mil dólares de aquella época). Con el paso del tiempo, y pese a que Google señala que el año pasado eliminó 206,5 millones de anuncios por incumplir la política de presentación engañosa (con tácticas de estafa muy variadas), sigue ocurriendo. Algunos bancos, incluso, llegaron a demandar al buscador por no evitar estas estafas, aunque perdieron en instancias judiciales.

Sobre este delito puntual, Agüero señaló que aún no han logrado identificar a quienes crearon estos sitios y señaló que es “muy dificultoso recuperar el dinero”. “A veces embargamos la cuentas a tiempo, pero otras se transfieren a otras 10 cuentas, o directamente retiran el dinero -admite-. Incluso quizás la cuenta destino es de una víctima, aunque también hay algunos que actúan como mulas”.

La única certeza, por ahora, es que hay 60 millones de pesos que cambiaron de manos porque las víctimas entraron a un sitio que se hacía pasar por el del banco de La Pampa, entidad que recomienda usar sus apps (para Android o iPhone) como una alternativa segura para operar a distancia con el banco.