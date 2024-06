Se cayó WhatsApp: hay problemas para enviar y recibir archivos y audios

Escuchar

Durante la tarde de este jueves, WhatsApp comenzó a presentar fallas en el envío de audios y archivos. Se trata de una de las aplicaciones más populares a nivel internacional, ya que cuenta con millones de usuarios que usan su servicio de mensajería para comunicarse desde distintos puntos del mundo. Es por eso que por su masividad, puede que a veces tenga fallas en su servicio. Es por eso que, si este se cae, se vuelve una noticia en poco tiempo.

¿Cómo saber si se cae WhatsApp?

Hay algunas formas simples para verificar si Whatsapp se cayó Shutterstock

Si no recibe mensajes porque WhatsApp se cayó, lo primero que hay que hacer es comprobar que el dispositivo tenga conexión a internet, mediante datos o wifi. Si no se encuentra ninguna solución, hay que chequear otras redes sociales para verificar que en efecto la aplicación no funciona.

Otra forma de chequear si el servicio de mensajería está fallando es a través de Downdetector. Se trata de otra plataforma que indica si hubo una hora pico en la que se registraron problemas en la aplicación.

Cinco alternativas para usar si WhatsApp se cae

Telegram es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas en el mundo Shutterstock

Frente a las fallas que a veces presenta esta app, algunos usuarios optaron por bajar otras aplicaciones de mensajería instantánea. De esa forma, se aseguran mantenerse comunicados con sus amigos y seres queridos cuando esta aplicación se cae.

A continuación, algunas alternativas a Whatsapp que están disponibles para celulares y computadoras:

Telegram : se trata de una de las 10 apps más descargadas del mundo. Es más que nada conocida por su seguridad y velocidad, ya que cuenta con claves de cifrado que hacen más difícil ser hackeado. Es gratuita y está disponible para iOS, Android, macOS, Windows y Linux.

: se trata de una de las 10 apps más descargadas del mundo. Es más que nada conocida por su seguridad y velocidad, ya que cuenta con claves de cifrado que hacen más difícil ser hackeado. Es gratuita y está disponible para iOS, Android, macOS, Windows y Linux. Line : es la aplicación de mensajería más popular en Japón, Taiwán y Tailandia,4 con más de 7000 usuarios registrados por mes. Se hizo conocida porque fue la que introdujo el sistema de pegatinas (stickers). Es gratuita, aunque cuenta con un servicio premium. Se puede descargar en los dispositivos con el sistema operativo iOS, Android, macOS y Windows.

: es la aplicación de mensajería más popular en Japón, Taiwán y Tailandia,4 con más de 7000 usuarios registrados por mes. Se hizo conocida porque fue la que introdujo el sistema de pegatinas (stickers). Es gratuita, aunque cuenta con un servicio premium. Se puede descargar en los dispositivos con el sistema operativo iOS, Android, macOS y Windows. Signal : esta app es libre y de código abierto, con énfasis en la privacidad y la seguridad. Su servicio es gratuito, pero al tratarse de una organización independiente sin ánimo de lucro, su desarrollo se sostiene con subvenciones y donaciones de sus usuarios. Los pueden adquirir quienes usen iOS, Android, macOS, Windows y Linux.

: esta app es libre y de código abierto, con énfasis en la privacidad y la seguridad. Su servicio es gratuito, pero al tratarse de una organización independiente sin ánimo de lucro, su desarrollo se sostiene con subvenciones y donaciones de sus usuarios. Los pueden adquirir quienes usen iOS, Android, macOS, Windows y Linux. Threema : esta app fue hecha en 2012 en Suiza, con el compromiso con la seguridad y con la privacidad. Además, ofrece soluciones especialmente para empresas. A diferencia del resto de las otras aplicaciones, esta se adquiere con un único pago de US$3,99 y se puede utilizar con iOS y Android.

: esta app fue hecha en 2012 en Suiza, con el compromiso con la seguridad y con la privacidad. Además, ofrece soluciones especialmente para empresas. A diferencia del resto de las otras aplicaciones, esta se adquiere con un único pago de US$3,99 y se puede utilizar con iOS y Android. Dust : Esta aplicación tiene la particularidad que permite que desaparezcan inmediatamente los mensajes de cualquier chat, tanto del emisor como del destinatario. Su premisa es que permite tener chats privados sin dejar rastros. Sin embargo, no permite hacer llamadas de voz o de vídeo. Esta es gratis y está disponible para iOS y Android.

Otra opción disponible en todos los celulares es la de mensajes de textos, aunque las empresas de telefonía suelen hacer un sobrecargo sobre estos. A su vez, algunas personas también acudan a los chats que tienen algunas redes sociales para comunicarse cuando WhatsApp se cae, como puede ser Facebook, Instagram o X, entre otras.

