SF500: Un fondo de inversión rosarino invertirá US$ 300 millones para crear 500 nuevas startups biotecnológicas

Una nueva teoría de la evolución se basa, más que en la competencia darwiniana, en la simbiosis. Esto es, en las relaciones de cooperación entre organismos diferentes que dan lugar a formas de vida innovadoras, como ocurre con los líquenes, organismos formados por la unión de hongos y algas.

“Queremos ser los líquenes de la nueva revolución biotecnológica”, dice Francisco Buchara, CEO de SF500, un fondo de inversión y aceleradora de empresas con base en Rosario que impulsará la creación de 500 nuevas startups biotecnológicas en los próximos 10 años.

El fondo, impulsado por el grupo Bioceres e inversores privados (90%) y la provincia de Santa Fe (10%), fue lanzado oficialmente el 15 de marzo.

“Invertimos entre US$ 250.000 en emprendimientos de etapa temprana y U$S 1.000.000 para instancias previas a una serie A, tomando hasta un 25% del equity, ya que queremos que las compañías sigan siendo lideradas por los científicos e investigadores que las crearon”, dice Buchara, licenciado y máster en administración de empresas y ex secretario de Desarrollo Económico de la provincia de Santa Fe. Lo acompañan en este proyecto Juan Soria, especialista en vinculación tecnológica y director de Operaciones; y Fernando Isa Pavía, ex consultor en Deloitte y director de Finanzas.

Para promover el desarrollo de nuevas empresas, SF 500 se apoya en 4 ejes:

Venture Capital : capital de riesgo, fondeo temprano de los proyectos

: capital de riesgo, fondeo temprano de los proyectos Company building : armado de equipos, asesoramiento legal, financiero, en gestión y en propiedad intelectual

: armado de equipos, asesoramiento legal, financiero, en gestión y en propiedad intelectual Labs : infraestructura y laboratorios en Indear, el Instituto Nacional de Agrobiotecnología de Rosario; un organismo de investigación y desarrollo creado por el grupo Bioceres y el Conicet

: infraestructura y laboratorios en Indear, el Instituto Nacional de Agrobiotecnología de Rosario; un organismo de investigación y desarrollo creado por el grupo Bioceres y el Conicet Community: lo que busca SF500 no es solo impulsar un puñado de empresas exitosas, sino crear redes y una comunidad de emprendedores de alto impacto

Proyectos en marcha

Actualmente, SF500 está trabajando en 25 proyectos. Cuatro ya recibieron fondos para iniciar su plan de desarrollo, y en las próximas semanas se sumarán cinco más.

Los primeras startups invertidas son Wonder, un emprendimiento que produce “biocuero” a partir del orujo, un subproducto de los viñedos que actualmente se usa para fabricar alcohol de baja calidad o se desecha; Oncoliq, un test para la detección temprana de distintos tipos de cáncer en base a una muestra de sangre; Dharma Biosciences, que desarrolla soluciones para la regeneración del cartílago de rodilla y eventualmente curar la artrosis; y Biota Life, firma que diseña tratamientos personalizados para distintas afecciones de la piel.

De izq. a der: Fernando Isa Pavía, Francisco Buchara y Juan Soria, socios de SF500

Cómo sumarse

La incubadora-aceleradora está buscando nuevos proyectos biotecnológicos para invertir. Para aplicar, los proyectos deberán estar apoyados sobre evidencia científica, y estar alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en las áreas de salud y bienestar, alimentos funcionales, neutralidad de carbono y biomateriales. Pueden acercarse también ideas o iniciativas en etapa temprana (hipótesis validada experimentalmente en el laboratorio o prueba concepto).

Los proyectos seleccionados accederán a armado de plan de inversiones y modelo de negocio, consultoría regulatoria y legal, mentoría, conexión con ecosistemas y apoyo para realizar roadshows, entre otros.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 1 de julio de 2022. Para más información y presentación de ideas hay que visitar el sitio oficial.