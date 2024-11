Al sentirse ignorados en WhatsApp, muchas personas se enojan y aumentan sus niveles de ansiedad, aún más en situaciones de urgencia. Si bien la empresa Meta colabora para que esto suceda al introducir hace un tiempo el doble tilde celeste que muestra cuando la otra persona abrió dichos textos, existen algunos trucos saber si esa persona efectivamente está ignorando a otra o no.

Trucos simples para saber si te están ignorando en WhatsApp

Hay varias maneras de saber si una persona no quiso responder a otra en WhatsApp. Las más obvias son las confirmaciones de lectura y la última hora de conexión. Sin embargo, algunos usuarios “ocultan” estas preferencias para mayor privacidad. Pero, de cualquier manera, existen alternativas para conocer esta información, por ejemplo:

Enviar un mensaje de voz : al igual que las confirmaciones de lectura (o los tildes), las notas de voz cambian a color azul cuando el destinatario las escuchó, aunque la confirmación de lectura esté desactivada. Así se puede comprobar si esa persona está ignorando a alguien o no.

: al igual que las (o los tildes), las notas de voz cambian a color azul cuando el destinatario las escuchó, aunque la confirmación de lectura esté desactivada. Así se puede comprobar si esa persona está ignorando a alguien o no. Enviar una foto de única visualización : cuando se manda una imagen o video de una sola visualización, WhatsApp muestra si el destinatario ya la abrió. Si la persona no responde los mensajes y abre la foto, podría ser una pista de que está ignorando al otro. O si lee los mensajes y no abre la foto, pero esto podría también expresar que está ocupado.

: cuando se manda una imagen o video de una sola visualización, muestra si el destinatario ya la abrió. Si la persona no responde los mensajes y abre la foto, podría ser una pista de que está ignorando al otro. O si lee los mensajes y no abre la foto, pero esto podría también expresar que está ocupado. Enviar un mensaje a grupos en común : si se comparte un chat de WhatsApp con esa persona, mandar un mensaje para comprobar si se conectó recientemente puede ser una buena técnica. Solo hay que mantener presionado el mensaje, luego ir a “Info” y revisar si lo leyó.

: si se comparte un chat de con esa persona, mandar un mensaje para comprobar si se conectó recientemente puede ser una buena técnica. Solo hay que mantener presionado el mensaje, luego ir a “Info” y revisar si lo leyó. Subir una actualización de estado: puede ser que accidentalmente la persona abra la actualización de estado y ahí se puede confirmar que está haciendo uso de la app, pero no quiere contestar los mensajes.

Las tildes grises y celestes: ¿amigas o enemigas?

WhatsApp incorporó a sus herramientas un pequeño conjunto de íconos al costado de los mensajes que representa el estado del mismo. Muchos de ellos aportan a la comunicación, mientras que en algunos casos solamente potencian pensamientos y fantasías negativos. En particular, existen tres tipos:

Un solo tic gris : cuando aparece este ícono en el extremo inferior del texto significa que el mensaje no logró llegarle al destinatario. Si bien podría ser una señal de calma a las ansiedades de muchas personas, lo cierto es que a veces genera el efecto opuesto, porque uno podría empezar a pensar qué estará haciendo la otra persona que no le llegan los mensajes.

: cuando aparece este ícono en el extremo inferior del texto significa que el mensaje no logró llegarle al destinatario. Si bien podría ser una señal de calma a las ansiedades de muchas personas, lo cierto es que a veces genera el efecto opuesto, porque uno podría empezar a pensar qué estará haciendo la otra persona que no le llegan los mensajes. Dos tics grises : esto significa que el mensaje alcanzó al otro celular, pero que ese usuario destinatario todavía no lo abrió. Para muchas personas este es un momento de estrés, más aún cuando se trata de una urgencia o algo a resolver en el momento.

: esto significa que el mensaje alcanzó al otro celular, pero que ese usuario destinatario todavía no lo abrió. Para muchas personas este es un momento de estrés, más aún cuando se trata de una urgencia o algo a resolver en el momento. Dos tics celestes: este ícono demuestra que la persona del otro lado del chat abrió los mensajes. Si bien eso no es indicador suficiente para determinar si efectivamente los leyeron, es lo más cercano a eso que se tiene. Hay muchas personas que desarrollan altos niveles de malestar cuando una persona lee un mensaje y no lo responde.

La netiquetas son las reglas tácitas de cortesía digital

Muchas veces estos íconos dan señales de una historia que no está ocurriendo. Es muy usual que un remitente se enoje con el destinatario por cuestiones que ni siquiera son reales. Las personas en algunos casos leen los mensajes en momentos donde no pueden responderlos, o están ocupados y no pueden abrir el celular. De alguna manera, los íconos azules o grises dan precisión en la comunicación, pero también aportan a estos pensamientos negativos. Cuentan una parte ambigua de la realidad, que es fácil de mal pensar en una situación de urgencia, por ejemplo.

Leer un mensaje de WhatsApp y no responderlo: la solución para evitar malestares

Lo más cercano que se puede hacer para evitar estas situaciones desgastantes emocionalmente es promover reglas de cortesía básicas, también llamadas “netiquetas”. Estas normas buscan llevar las formas de actuar en la vida real hacia el mundo digital. Por ejemplo, nadie escucharía a alguien hacerle una pregunta y no le respondería, ya que eso parecería poco cortés, entonces esa podría ser una de las “netiquetas”.

Suelen resumirse en 10 reglas básicas de convivencia digital:

Presentarse de forma adecuada

Respetar la privacidad de los otros

Evitar el ciberacoso

Verificar las fuentes de información

Seguir las normas de la plataforma digital

Respetar los tiempos de los otros

No olvidar responder los mensajes o contestar “Más tarde te escribo”, o avisos similares

Compartir conocimientos

Enviar archivos en formatos adecuados

Disculpar las equivocaciones

A partir de estas normas, es probable que la comunicación y sus efectos mejore. El mal uso de WhatsApp puede hacer sentir muy mal a algunas personas, tal vez sin siquiera que la persona del otro lado lo quiera hacer.

