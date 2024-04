WhatsApp ahora permitirá filtrar mensajes para encontrar más fácil ese que buscamos

Escuchar

“Ay, WhatsApp, por qué me decís que tengo un mensaje no leído si miro las últimas conversaciones y no hay nada... ¿De dónde sale ese alerta verde junto al icono de la app?” Esta es una duda que tienen a diario muchos usuarios del mensajero, sobre todo si suelen tener múltiples conversaciones vigentes al mismo tiempo. Pero ahora será más fácil de encontrar ese mensaje conflictivo.

Es que la compañía anunció que está habilitando para todos los usuarios un filtro en la app móvil que permite mostrar sólo los mensajes no leídos, o sólo los grupales, o todos. Aparecerán los tres botones en la parte superior de la pantalla.

Los nuevos filtros para ver mensajes de grupos o no leídos que tiene WhatsApp en su aplicación

Tal como lo explica la compañía, “para empezar, podes elegir entre tres filtros que aparecerán en la parte superior de la lista de chats: “Todos”, “No leídos” y “Grupos”, que se pueden seleccionar con solo un toque. Todos: la vista predeterminada de todos tus mensajes. No leídos: la opción perfecta para cuando querés ver con qué conversaciones necesitas ponerte al día o cuáles debes responder. Muestra mensajes que están marca dos por vos como no leídos o que aún no abriste, por lo que podés dar prioridad a tus respuestas. Grupos: una función muy solicitada. Ahora todos tus chats en grupo se organizarán en un solo lugar, por lo que será más fácil encontrar tus favoritos, ya sea tu cena familiar semanal o la planificación de tus próximas vacaciones. Acá también se incluirán subgrupos de comunidades.”

Esto complementa lo que ya era posible buscar en la versión web o desktop. Allí, el menú de tres rayitas ya permite filtrar mensajes para mostrar los no leídos, sólo los que son de contactos, sólo los que son de desconocidos (contactos no guardados), o de grupos.

LA NACION

Temas Whatsapp