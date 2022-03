WhatsApp: cómo guardar un chat completo, con las imágenes y stickers enviados

Mediante un sencillo truco en WhatsApp, hay una manera de guardar las conversaciones fuera de la aplicación que incluso permite conservar las imágenes y stickers que se hayan enviado. La opción está incluida dentro de la misma plataforma y no es necesario instalar aplicaciones de terceros ni ninguna otra externa.

Con el correr de los años, la aplicación de Meta se transformó en el servicio de mensajería por excelencia, siendo dominante en muchos lugares del mundo y especialmente en la Argentina. En ese contexto, todo el tiempo se lanzan y revelan funciones que facilitan y mejoran la experiencia del usuario.

En esta ocasión, esta es una opción muy sencilla, pero que no todo el mundo conoce. WhatsApp pregunta al usuario con frecuencia sobre la copia de seguridad que se almacena en Google Drive y que permite reestablecer las conversaciones cuando se cambia de dispositivo. Sin embargo, esta función no permite ingresar a leerlas por fuera de la aplicación.

En caso de querer hacer esto último, hay que seleccionar la opción de Exportar Chat, a la que se puede acceder mediante unos simples pasos. En primer lugar, hay que entrar a la conversación que se quiera guardar y seleccionar los tres puntos de la esquina superior derecha. Una vez allí, hay que tocar la opción Más y luego seleccionar Exportar Chat.

La pregunta de WhatsApp, luego de elegir la opción de Exportar Chat Captura

En el siguiente paso, WhatsApp preguntará si el usuario quiere exportarlo con o sin archivos. Aunque la primera opción es más completa y mantiene todo lo que se envió y recibió, la conversación va a ser considerablemente más pesada según la cantidad de contenido que se deba exportar. Por último, solo resta elegir a donde se quiere enviar el chat completo. Las opciones dependen de las aplicaciones que el celular tenga instaladas y pueden ser desde Google Drive o Gmail hasta mandarlas por SMS o incluso por Bluetooth.

Cómo esconder el “escribiendo” en el chat de WhatsApp

Además de la posibilidad de resguardar sus chats, una de las mayores preocupaciones de los usuarios es la privacidad. Así como la aplicación ofrece las funciones de ocultar el doble tic azul y la última hora de conexión, también hay algunos trucos para que no se vea cuando alguien está escribiendo en un chat. Aunque muchos lo consideran un detalle sin importancia, quienes quieran hacerlo tienen tres opciones.

En primer lugar, se pueden desconectar el WiFi y los datos móviles al momento de escribir y luego volver a encenderlos para enviar los mensajes. De esa manera, al no tener conexión no se enviará la información a la plataforma de que se está escribiendo y la otra persona no podrá verlo.

Por otro lado, quienes tengan la versión más reciente de su sistema operativo, sea Android o iOS, podrán responder el mensaje desde la notificación, sin la necesidad de entrar a la app. También existe la posibilidad de usar una aplicación externa. FlyChat funciona para dar ciertas funciones de privacidad extras en WhatsApp. En caso de querer usarla, solo hay que descargarla y darle los permisos correspondientes.