Como cada año, la empresa de viajes Tripadvisor -que reúne las opiniones y consejos de miles de viajeros alrededor del mundo- realizó su informe “Travellers’ Choice Best of the Best 2024″, un ranking en el que recolectan los destinos, hoteles y restaurantes favoritos de los turistas según las reseñas y calificaciones recopiladas en los últimos 12 meses.

En esta oportunidad, las diez ciudades del mundo que se llevaron el premio por ser los principales destinos de tendencia aumentaron su cantidad de turismo de forma muy notoria en los últimos años. De la lista, ocho de los primeros lugares están en Asia, un continente que parece querer posicionarse como la gran competencia de Europa en los próximos años.

Las 10 ciudades en tendencia para 2024

Tokio, Japón

“La tradición choca con la cultura pop en Tokio, en donde podés pasear con reverencia por los templos antiguos antes de bailar en un bar de karaoke”, cuentan en el sitio web del ranking. Además, recomiendan probar comidas típicas como sushi, fideos udon y wagashi.

Seúl, Corea del Sur

Seúl, Corea del Sur Shutterstock

De la ciudad asiática resaltan su infraestructura, con los modernos rascacielos, luces de neón, templos, palacios y pagodas budistas, y la describen como una “mezcla fascinante de lo antiguo y lo nuevo”.

Bahía de Halong, Vietnam

Bahía de Halong, Vietnam.

Tripadvisor destacó que la impresionante bahía formada por islas de piedras caliza es ideal para tours de naturaleza y vida silvestre, surf de remo, balnearios y tours en kayak.

Isla de Palawan, Filipinas

Isla de Palawan, Filipinas. Kristian Maglalang

Palawan es una pequeña isla de pescadores llena de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y de vida silvestre exótica, como los animales en peligro de extinción que pueden verse en las reservas de Calauit Game Preserve y Wildlife Sanctuar.

Sapa, Vietnam

Sapa, Vietnam. naihei

Ideal para una mezcla entre quienes sean amantes de la historia del arte y busquen un destino para relajarse, Sapa cuenta con ambas opciones.

Bogotá, Colombia

Bogota, Colombia. mehdi33300 - Shutterstock

La capital colombiana con más de 10 millones de habitantes tiene cientos de restaurantes de comida autóctona, con vinos destacados y frecuentes festivales gastronómicos. Es por esto que se la destaca tanto para tours de naturaleza, gastronómicos e históricos, como para senderismo y acampada.

Pattaya, Tailandia

Pattaya, Tailandia. Shutterstock

La tranquila y familiar playa de Jomtien es un lugar ideal para practicar deportes acuáticos en familia junto al mar, ya que cuenta con cientos de resorts con distintas opciones.

Alajuela, Costa Rica

Alajuela, Costa Rica. Gianfranco Vivi

“Alajuela tiene que ver con el estilo de vida ‘pura vida’”, citan en Tripadvisor. Entre sus recomendaciones para visitar están el Mercado Central, el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría y el Volcán Poás.

Phnom Penh, Camboya

Phnom Penh, Camboya. Pipop_Boosarakumwadi

Especialmente elegido por viajeros con presupuesto limitado, Phnom Penh posee templos, palacios y restos de su historia colonial francesa de la ciudad.

Kuala Lumpur, Malasia

Malaysia, Kuala Lumpur. Rat0007

La ciudad es reconocida por las icónicas Torres Petronas, que, con 88 pisos de altura, son los edificios gemelos más altos del mundo. Para aquellos que disfruten de los edificios más tradicionales, el Sri Mahamariamman es el templo hindú más antiguo de Malasia.

