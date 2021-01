Tecnología. 5 accesorios para llevar estas vacaciones

La pandemia cambió todos los hábitos que conocíamos y la vida al aire libre se impuso como la manera más segura y saludable de disfrutar fuera de las cuatro paredes de casa. En el mundo, la tecnología se puso al servicio del relax creando objetos que permiten disfrutar sin fronteras y achicar la cantidad de petates para simplificar las vacaciones a cielo abierto. En esta nota, te presentamos cinco gadgets originales para sumar a la maleta.

CAFÉ PARA LLEVAR

Dispositivo portátil para los fans del café.

Para los amantes del café recién hecho (caliente o frío), Osma creó un dispositivo portátil que permite preparar hasta 20 tazas con una sola carga de batería. Cuenta con un filtro individual biodegradable para que llenes con tu molienda favorita (o con las hebras de tu té de cabecera), cierres la tapa de la máquina, aprietes el botón, y veas cómo sucede la magia para, luego, disfrutar de tu bebida en el escenario que elijas. Un detalle: Osma no calienta ni enfría el agua. La bebida se prepara con la temperatura del líquido que utilices. Desde u$s 189.

LUZ INTELIGENTE PARA BICIS

Luz inteligente que se adapta a cualquier casco.

Se llama Ticc* y nació en Barcelona para cuidar de los ciclistas urbanos de todo el planeta. Gracias a su placa magnética, este dispositivo se puede acoplar a cualquier casco. Está equipado con sensores de movimiento que activan las luces intermitentes con el simple movimiento de la cabeza, sin necesidad de quitar las manos del manillar. También, se encienden al frenar y, para mayor seguridad, cuenta con altavoces que emiten un sonido para notificar cuando las luces están funcionando. Se recarga por USB C. Desde u$s 122.

ASADO SIN FRONTERAS

Parrilla portátil, para fans del asado.

Es mucho más que una parrilla portátil: el modelo RoadTrip 285 de Coleman permite cambiar las rejillas de hierro fundido recubierto con porcelana por una plancha para que cocines los alimentos en el modo y en el lugar que elijas. Tiene patas plegables, tapa, y dos tablas laterales que se deslizan para que puedas preparar los platos o apoyar utensilios y condimentos cómodamente mientras preparás el asadito perfecto. Funciona con una garrafa de gas propano de 4 Kg. Desde u$s 250.

EL CINE EN TUS MANOS

Estabilizador portátil para que los videos con el celular sean impecables.

Con el estabilizador portátil DJI OM 4 podrás convertir tu celular en una cámara profesional para que tus videos sean impecables. Una abrazadera magnética permite que acoples tu smartphone de una manera súper ágil y cómoda para que puedas disponer de él en un abrir y cerrar de ojos. Además, el OM 4 controla directamente el obturador de la cámara y ofrece funciones como Hyperlapse más plantillas prediseñadas para quienes no saben cómo editar sus videos. Su diseño ultracompacto y plegable hace que sea fácil de transportar en cualquier cartera o mochila. Desde u$s 149.

UN CARGADOR PROTECTOR

Carcasa para el celular que lo carga y lo protege a la vez.

Esta carcasa de Pelican se llama Go G40 Charge Case y es capaz de cargar y proteger tu celular al mismo tiempo. Con solo apoyarlo sobre la batería, tu smartphone recupera 48 horas de autonomía sin usar cables. Incluye un puerto micro-USB para cargar otros dispositivos que no sean inalámbricos. Su tamaño es compatible hasta con los modelos iPhone Xs Max y Samsung Note 9. Flota, es sumergible y resistente al polvo. Desde u$s 100.

IG @connie.llompart