Adriana Brosdky. Su pasado de “Bebota”, las cuatro operaciones de nariz y su vínculo con la política de los 90′

Con una trayectoria que abarca décadas en el mundo del espectáculo en Argentina, Adriana Brodsky (68) es mucho más que una figura pública. Es un símbolo de carisma, talento y autenticidad que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. En una disentida charla con Pia Shaw para LA NACION, la actriz se animó a hablar de todo: reveló que nunca más volvió a hablar con el “Tata” Yofre, exmarido y padre de sus dos hijos –Agustina y Javier–, pero está muy agradecida de la increíble relación que tienen entre ellos; aunque reconoce que “odia sacar los trapitos al sol frente a una cámara”, por eso opta por guardar silencio y no contar los motivos de su divorcio hace ya casi 30 años atrás.

Desde su pasado como “Bebota” –personaje que recuerda con muchísimo cariño– hasta la mujer que se convirtió hoy en día, Adriana reflexiona sobre los cambios que se fueron dando de manera tan rápida en los últimos años: “Es importante mantenerse auténtico en un mundo que constantemente te pide que cambies”. A pesar de ello, la actriz cuenta que se encuentra en un momento de muchísima tranquilidad y que está muy feliz con la vida que lleva.

Adriana no es la excepción y muestra una gran preocupación sobre el país que la vio crecer: “Hace muchos años vengo apostado a todos los gobiernos y de pronto me encuentro con un país devastado”, explica, aunque no pierde la esperanza de que en algún momento “Argentina vuelva a ser la potencia que era años atrás”.

LA NACION