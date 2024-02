Damián Betular (41) es un cocinero y pastelero nacido en Dolores. Luego de estar varios años a cargo de la pastelería del Palacio Duhau, con el empujón de la pandemia terminó de tomar la decisión de abrir su propio local el cual hoy es un éxito. Su fama se fue dando a través de sus participaciones en distintos realitys de cocina, y con su carisma se ganó al público.

LOS DESAFÍOS DEL EMPRENDEDOR

- ¿Cómo te va con tu pâtisserie? Siempre que paso la veo llena

- Muy bien, estamos muy contentos. Ahora en abril va a cumplir dos años. Yo tengo 41 y es un proyecto que tenía desde los 30, pero da miedo emprender. Yo estaba bajo el refugio del hotel donde tenía un sueldo fijo a fin de mes. Cuando pusimos el local me mudé a Devoto para estar cerca en el día día, me gusta estar en todo y quería que la pâtisserie sea un conjunto de detalles. Tenemos un equipo hermoso de 50 y pico de personas que hacen un diferencial y la gente lo aprecia.

- ¿Cómo vivís la inflación con tu emprendimiento?

- Yo creo que todo emprendedor, toda empresa chica o negocio está con el lápiz y el borrador día a día. Estamos viendo qué mercadería se recibe, cuánto cuesta, qué se puede impactar y qué no, porque no todo lo que uno paga de la inflación se puede poner en los precios, si no no te va nadie. Es un momento de supervivencia, hay que aguantar y ser conscientes de cosas como el desperdicio, los gastos, la luz, el aire.

- A la vez también tus productos tienen tanto detalle que no podes achicar en ciertas cosas…

- Es que no se puede, por ejemplo todo el chocolate o todo el café es importado. Siempre hay algo en el medio que no produce la Argentina y no entra o no llega. Pero los Argentinos somos muy de sobrevivir y de encontrarle la vuelta. Estamos acostumbrados a los sopapos. Hoy me acordaba que yo llegue de estudiar a Buenos Aires en 2001 y fue bastante complicado, pero aprendí mucho.

- ¿Viviste en el exterior?

- Fui a capacitarme un par de veces a distintos lugares pero después vuelvo. Yo soy más arraigado, no soy nómade. Amo vivir en Argentina y en Buenos Aires. Me costaría mucho tener que tomar la decisión de irme o que me obliguen a tomarla o no dar más y tener que irme, sería muy duro para mí.

LA VUELTA DE MASTERCHEF

- ¿Cómo te surgió la propuesta de hacer MasterChef?

- Me llamaron de Boxfish porque me habían visto en Bake Off y en el Premio de la cocina. Es un programa en el que estaba con amigos, así que me empecé a soltar, divertirme y a pasarla bien.

- ¿Se viene MasterChef este año?

- Wanda (Nara) lo anunció…

- ¿Repiten jurado?

- Ojalá, nosotros sabemos todo por Wanda. Es como la Community Manager.

- ¿Generaron vínculo después con Wanda?

- Yo la verdad que nunca me imaginé trabajar con Wanda, lo veía como algo inalcanzable. El segundo año yo le dije a la producción que por qué no la llamaban. Para mi al que se le ocurrió Wanda conductora fue genial. A ella la hicieron hacer un casting. Le dieron tanto antes de hacerlo pobre, y después sorprendió. Tiene una espontaneidad tan de ella, nunca está de mal humor, es buena compañera, le importa todo nada, es lo más. La verdad es que el día de hoy charlamos porque yo la quiero tener en mi vida. Yo la admiro, es un ser humano hermoso. La gente no conoce el 100% de ella, es muy buena persona.

LA NACION

Temas Damián Betular