Violeta Urtizberea (38), actriz y destacada figura en el teatro argentino, ofrece una mirada sincera y sin filtros sobre la maternidad: “Me encanta ser mamá”. Desde los desafíos cotidianos hasta los momentos más memorables, la actriz nos cuenta todo sobre sus experiencias en esta etapa tan increíble de su vida.

Pero no todo se reduce a la vida familiar. Violeta también nos compartió sobre el mundo del teatro, destacando los momentos más memorables y el nuevo desafío de actuar en solitario en “Una casa llena de agua” en el teatro Caras y Caretas: “Me daba un miedo terrible estar ahí sola, nunca había hecho un unipersonal”. Con una trayectoria diversa y llena de éxitos, la actriz revela los secretos detrás de su pasión por la actuación y el escenario.

Los desafíos de comunicar en las redes sociales en un contexto cada vez más politizado, Violeta reflexiona sobre la responsabilidad de expresarse en un entorno digital donde las opiniones pueden generar controversia: “Me cuido mucho con lo que digo, aunque me parece terrible no tener la libertad de no poder decir lo que uno piensa”.