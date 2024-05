Gran Hermano. Licha Navarro y Ximena Capristo: la vida después del reality más famoso del país

En 2001 con tan solo 24 años Ximena Capristo (47) decidió anotarse en Gran Hermano para formar parte de la segunda edición del programa. “Sabía que por mi carácter no iba a ganar, pero el reality iba a ser mi trampolín, mi objetivo era mostrarme” expresó la actriz. Por otro lado Lisandro Navarro, mejor conocido como “Licha” (33), quien fue el participante número 13 en ser eliminado de esta edición de Gran Hermano, contó que habiéndose desarrollado como profesional en el mundo de las finanzas nunca se había planteado la posibilidad de elegir otro camino. “Para mí era algo impensado entrar a Gran Hermano. Mis amigos siempre me decían que ellos me veían haciendo algo que vaya más por el lado artístico y recién con 33 años me pude animar a hacer el cambio” confesó Licha.

En un entrevista íntima ambos participantes del reality se abrieron y contaron cómo es pasar de ser alguien desconocido a que te reconozcan en todos lados, cuáles son los miedos que tenían dentro de la casa y cuáles son los miedos que surgen a la hora de empezar a armar su carrera una vez terminado el reality.

