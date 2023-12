Emilia Mernes (27) oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, decidió en 2016 dejar sus estudios y dedicarse a la música. De a poco se fue haciendo conocida hasta convertirse en la estrella pop que es hoy. Su último lanzamiento fue su álbum .MP3 él cual fue un éxito total. Las entradas para su gira presentación del álbum se agotaron rápidamente. En Buenos Aires agotó diez Movistar Arena en diez horas rompiendo el récord de ventas.

- ¿Ya caíste en que rompiste el récord vendiendo 10 Movistar Arena?

- Creo que no, lo estoy procesando todavía. Pero que te puedo decir, estoy muy contenta, muy orgullosa. Siento que es el reconocimiento que ha dado la gente a todo el trabajo que hay detrás, así que estoy muy muy feliz.

- Cuando hablaban con tu equipo del panorama ¿Cuántos creíste que podían llegar a vender?

- Yo creía que en un día o en unas horas podía llegar a vender uno o dos, como mucho tres, pero diez Movistar en diez horas en mi vida me lo imaginé. Hemos hecho el récord en ventas, así que agradecida con el público que se desquició completamente.

- Y quedó gente afuera…

- Sí, quedo gente afuera. Pero no pasa nada, solo les voy a decir que estén atentos porque puede haber una sorpresa.

- ¿Cómo vivís esa presión, que creo que los hombres no la tienen, de tener que bailar, cantar, llegar con el aire?

- Con mucha exigencia, que a mí me gusta, soy muy detallista, muy perfeccionista. Cuando algo no sale como yo quería me castigo mucho, es algo que estoy trabajando para no perder el disfrute. Pero sí, hay una exigencia con nosotras que es muy extra que viene de años luz en la industria, no es algo nuevo, pero es algo que espero que cambie algún día y se nos exija lo mismo a todos.

- ¿Recibís mucho hate y críticas? Porque siento que sos un personaje muy querido

- Ahora esta más tranquila la gente conmigo, pero en un momento me daban con un caño mal. Siento que es algo que todos hemos pasado en algún momento tristemente. Por suerte yo hago mucha terapia que me ayuda a atravesar esas situaciones que no son fácil porque opinan de tu privacidad.

- ¿No lees los comentarios?

- Sí leo inevitablemente, a veces me aparecen sin querer y bueno… Antes me brotaba y contestaba, ahora ya no. A veces no piensan que uno lee lo que le ponen, pero yo leo y veo todo la verdad. Pero ya lo aprendí a procesar de una manera para que no me traspase y aprendí que no es personal.

- Tenés una vida de estrella pop ¿Qué te baja los pies a tierra?

- Terapia, principalmente y mi familia, mi familia del interior. Ir a Nogoyá para mi es mi cable a tierra, comer la comida calentita de mi mamá, ir a la panadería de mis tíos y mi papá, tomarme un mate, compartir con mis amigas de la infancia. Cada vez que las veo es como si no hubiese pasado tanto tiempo y sigo compartiendo ese mismo amor de siempre. Para mi es muy lindo volver a mi casa, es lo que mas a tierra me lleva. Siento que los valores que me inculcaron en mi casa es algo que no le voy a olvidar por más que sea una estrella pop o sea nadie, porque es algo que me va a acompañar para siempre.

- ¿Cómo es trabajar con Mauro? Se que muchos temas los hacen juntos

- La verdad que es muy lindo, somos muy compañeros y él es muy talentoso. Para mí que sea parte de mi proyecto es lo más. Me apoyo mucho en él porque muchas veces me ayuda a expresar de otra forma lo que yo quiero contar en mis canciones. Muchos dicen que Mauro me escribe todo el álbum pero claramente no es así.

- Que machistas…

- Sí, es un horror. Realmente todas las canciones que están ahí son porque me nacieron a mí. Obviamente tengo mis compositores estrella que me dan un plus y me dan esa seguridad para poder plasmar todo lo que yo quiero decir.

- Y vos también debes ayudarlo a él con sus cosas, te debe pedir opinión…

- Obvio, nos mostramos las canciones y nos preguntamos que nos parecen. Es muy lindo poder compartir eso con él.

- Si yo te digo, fin de 2024 estadio, vos me decís ¿Sí, no o puede ser?

- Te lo dejo a tu criterio como dice Karina Jelinek.

