“Le van a tener que dar el Premio Nóbel de Economía”. El fuerte respaldo de Daniel Scioli a Javier Milei

Daniel Scioli, ex gobernador de Buenos Aires, ex candidato presidencial y actual Secretario de Deportes del gobierno, ha expresado un fuerte respaldo al economista liberal Javier Milei, llegando incluso a elogiar su gestión económica al frente de la presidencia. Durante su participación en el programa “Hora 20″ conducido por Pablo Rossi, Scioli no escatimó en elogios hacia Milei, afirmando que “le van a tener que dar el Premio Nobel de Economía”.

El respaldo de Scioli a Milei ha generado un gran revuelo en los círculos políticos y económicos del país, dado el contraste entre las posturas históricas de ambos personajes. Scioli, representante del peronismo y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ha sido tradicionalmente asociado con políticas más intervencionistas y redistributivas, mientras que Milei se ha destacado por sus posturas liberales y críticas al intervencionismo estatal.

El respaldo de Scioli a Milei también ha sido interpretado como un intento de acercamiento a un electorado más joven y desencantado con la clase política tradicional. Milei, conocido por su discurso disruptivo y su estilo confrontativo, ha ganado popularidad en los últimos años, especialmente entre los sectores más liberales de la sociedad argentina.

Sin embargo, el respaldo de Scioli a Milei no está exento de polémica. Algunos analistas políticos han señalado que este gesto podría obedecer a motivaciones estratégicas más que a convicciones ideológicas, en un intento por capitalizar el creciente apoyo a Milei y ganar visibilidad en un contexto político cada vez más polarizado.

