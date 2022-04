Albares insta a responder frente a la desafección hacia la democracia para que no la aproveche la extrema derecha

Algunos ciudadanos consideran que no atiende sus necesidades, lo que puede empujarles hacia estos partidos, previene

MADRID, 25 Abr. 2022 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este lunes la necesidad de dar respuesta a la desafección hacia la democracia que muestran algunos ciudadanos, tanto en Europa como América Latina, para evitar que la extrema derecha, que no ofrece ninguna alternativa, se aproveche de ello.

Albares ha sido el encargado de inaugurar en Casa de América la iniciativa 'Por un nuevo contrato social. Renovar la democracia para no dejar a nadie atrás', un "proceso de reflexión conjunta" sobre el malestar de la democracia y la crisis de gobernabilidad en América Latina y el Caribe que anunció en junio pasado su antecesora en el cargo, Arancha González Laya, pero no se ha concretado hasta ahora.

El jefe de la diplomacia ha reivindicado la necesidad de una reflexión de este tipo a la luz de los desafíos y las amenazas a las que se enfrenta la democracia a ambas orillas del Atlántico, donde el nacionalismo autoritario está adoptando "distintas formas" pero el "reto es el mismo".

Albares ha lamentado que el nivel de democracia en el mundo ha vuelto a niveles de 1989, cuando se produjo la caída del Muro de Berlín, y ha señalado que actualmente hay dos modelos enfrentados, el del nacionalismo autoritario y el de la democracia, representando de forma particular por la Unión Europea.

La iniciativa que se pone en marcha hoy "parte de la constatación de que se produce en nuestras sociedades una desafección hacia la democracia y tendencia a un malestar al que tenemos que dar respuesta", ha indicado.

En su opinión, "no es un rechazo a la democracia, sino insatisfacción con algunos aspectos de su funcionamiento o la percepción por parte de algunos ciudadanos", como se ha evidenciado en Francia, de que "la democracia no les funciona, no da respuesta a sus aspiraciones y necesidades y pueden quedar atrás".

Frente a ello, hay que reflexionar sobre cómo dar respuesta, ha sostenido el ministro, "porque sino las fuerzas de extrema derecha lo aprovecharán, hará una crítica de nuestros sistemas, atizarán las angustias y miedos de nuestros ciudadanos sin ofrecer ninguna alternativa", ha advertido.

"La crítica a un sistema no es un sistema alternativo", ha incidido. "Nosotros tenemos que dar respuestas a esos ciudadanos porque sus demandas son también legítimas", ha añadido.

Renovación del contrato social

En este sentido, ha apostado por una renovación constante del contrato social para defender la democracia y que esta ofrezca "resultados concretos de prosperidad, de oportunidades para todos los ciudadanos y de justicia social" ya que "sin justicia social no habrá democracia y los ciudadanos se sentirán tentados por opciones de extrema derecha".

Es importante "no dejar a nadie atrás" y que todos los ciudadanos tengan una oportunidad porque, ha aseverado, "no quepa duda de que sin oportunidades para todos no hay democracia y sin cohesión social no hay prosperidad" y lo que necesitan los ciudadanos es precisamente democracia y prosperidad.

"Ninguna democracia es perfecta" y por tanto "es susceptible de mejora", ha afirmado, subrayando que corresponde a todos los ciudadanos trabajar por mejorarla y defenderla. La democracia "no es solo la forma de gobierno que mejor garantizar la convivencia y la pluralidad, también es el que genera más prosperidad, más oportunidades, más cohesión social para nuestros ciudadanos", ha resumido.

Albares ha precisado que a la jornada de este lunes, durante la que se van a celebrar tres paneles --Situación actual, La desconfianza en las instituciones y la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y Socios por la democracia, desafíos compartidos: América Latina, Europa y Estados Unidos--, le seguirán cuatro encuentros del otro lado del Atlántico.

Dichos encuentros se celebrarán en los centros de formación de la Cooperación Española, empezando por el que tendrá lugar el 5 y 6 de mayo próximos en Montevideo para hablar de la libertad de prensa, una de las que se está viendo amenazada en todo el mundo. En él, ha indicado, particparán representantes de organizaciones sociales, la sociedad civil y periodistas de toda América Latina.