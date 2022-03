Netflix canceló una de las series más vistas de 2022 tras su primera temporada

Si bien solo pasaron dos meses desde que se estrenó su primera temporada, Netflix canceló la continuidad de una de las producciones más elogiadas por los usuarios. Se trata de Archivo 81, que aborda el caso de un archivista que tiene la misión de restaurar unas cintas destruidas en un incendio.

Según el sitio Deadline, la serie de terror y suspenso creada por Rebecca Sonnenshine y producida por James Wan no tendrá una segunda parte porque no consiguió las cifras esperadas por la plataforma en base al costo de su producción. Esta decisión tomó por sorpresa a la audiencia, ya que es de público conocimiento que el día de su estreno, el 14 de enero de 2022, se convirtió entre lo más visto de Netflix en los Estados Unidos.

Archivo 81 - Tráiler oficial - Netflix

Archivo 81 aborda la vida de Dan Turner, que debe trabajar arduamente para desmembrar los misterios ocultos en una tragedia que ocurrió en un antiguo edificio. A medida que avanza con su trabajo, encuentra misteriosos clips que lo llevan a sumergirse en una investigación donde hay 13 personas desaparecidas y una joven que pide ayuda.

Según un artículo del escritor Paul Tassi para la revista Forbes, tras su lanzamiento la serie se convirtió en “el segundo programa más visto en los EE.UU.”. Por otro lado, aseguró que “pasó por alto a Cobra Kai, The Witcher y Emily en París con su debut, y potencialmente podría llegar al número uno con suficientes recomendaciones de boca en boca”.

Cabe mencionar que el programa está basado en un podcast que se estrenó bajo el mismo nombre en 2018 y en cuyo elenco incluyó a varias figuras de renombre como Dina Shihabi (Melody Pendras), Matt McGorry (Mark Higgins), Mamoudou Athie (Dan), Evan Jonigkeit (Samuel), Julia Taylor Ross (Annabelle) y Ariana Neal (Jess), que por su parte no dieron declaraciones al respecto sobre su cancelación. No obstante, los fanáticos de la ficción sí mostraron su indignación ante la inesperada noticia y realizaron varias críticas en las redes sociales.

“Pésima decisión de Netflix al cancelar Archivo 81. Una de las mejores series en años. Solo por eso cancelo mi suscripción. Se quedó a medias, por lo menos deberían darle un final antes de tirar a la basura nuestro tiempo y dinero”, escribió un espectador. “Netflix canceló Archivo 81… No habrá otra temporada. No me podía levantar con peor noticia. ¿Por qué siempre cancelan las buenas series? ¡son de lo peor”, se quejó otra fanática.

El reclamo que hizo una fanática de la serie, que lo acompañó con la imagen de portada de Archivo 81 Captura t

“Archivo 81 es una de las mejores series de terror que he visto, y uno de los mejores productos que tiene Netflix. ¿Y cancelan la segunda temporada? ¿Qué hay que hacer para que reconsideren esto?”, se preguntó otra joven que se lució enojada.

Con esta nueva cancelación de Netflix, Archivo 81 se suma a Gentefield, Monarca, El Legado de Júpiter, Hit & Run, Cowboy Bebop y Julie and the Phantoms, entre otras de las series canceladas en este último tiempo.

Netflix: cuáles son las razones por las que cancela series y películas

Luego del enojo que mostraron los fanáticos al quedarse sin el estreno de las nuevas temporadas de sus producciones favoritas, la plataforma reveló la razón por la que muchos títulos no continúan.

Ya no se trata de la pandemia por Covid-19 y sus consecuencias económicas como sucedió en 2020. En esta oportunidad, Netflix abrió un segmento en su página web en el que señaló que las razones de la cancelación es el vencimiento de las licencias.

Es así como una vez que expira la licencia de una serie o película, la compañía evalúa si aún dispone de los derechos del título, qué tan popular es la producción y el costo de a renovación de licencia y otros factores que la plataforma indicó como “estacionales y regionales”. De esta manera, la compañía añadió que si algún título no se renueva, avisará cuando esté a punto de salir de la plataforma.

La compañía explicó por qué algunas producciones no continúan

Al ver tantos anuncios de series o películas que no continúan, la indignación de los fanáticos se mantiene como una constante. Bela Bajaría, ejecutiva de la empresa de origen estadounidense, ya abordó estas críticas desde hace un tiempo. En una entrevista para Variety en 2020 explicó que “Netflix tiene una tasa de renovación del 67%”. La directora global de televisión de la plataforma alegó que el porcentaje es similar al de la televisión abierta o por cable.