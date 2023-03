Alguacil: "No puedo pedir más, me hubiera gustado pasar por cómo estaba la afición"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostró este jueves satisfecho con el "partidazo" de su equipo, a pesar de la eliminación en octavos de final de la Liga Europa ante la Roma, al mismo tiempo que destacó el juego de los suyos y felicitó al rival por el pase a cuartos.

"Ha sido creo que un partidazo. El rival ha sido muy duro, pero creo que hemos estado al nivel. Las ocasiones han llegado en el segundo pero ha sido por todo lo que hemos exigido en el primero. No puedo pedir más, me hubiera gustado pasar por cómo estaba la afición", señaló el técnico en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El entrenador valoró la falta de acierto de los suyos, aunque destacó su "gran eliminatoria". "Es una pena, sobre todo por las ocasiones claras que hemos tenido. Da igual si el gol hubiera sido en el 80' porque nos hubiera permitido soñar. Una pena por el esfuerzo del equipo. Ha sido una gran eliminatoria pero en frente estaba la Roma de Mourinho y me toca felicitarles. Hemos estado cerca, porque apenas nos han generado nada", expresó.

Por último, el preparador vasco explicó el motivo de sus cambios y por qué los realizó tan tarde. "No he hecho cambios antes porque entendía que estábamos jugando bien. Cuando he metido a Take Kubo he insistido con el rombo en el centro del campo, pero luego he cambiado con Cho para buscar más soluciones y llegar con más gente al área", concluyó.

Europa Press