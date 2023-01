Los Pertossi, Máximo Thomsen y Blas Cinalli: qué dijeron los acusados de matar a Fernando que pidieron hablar en el juicio

escuchar

Este miércoles 18 de enero fue el último día de las audiencias del juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa que se lleva a cabo en Dolores. En el verano de 2020, el estudiante de abogacía fue atacado por un grupo de jóvenes a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, y murió por la brutal paliza. Ahora son ocho los acusados que esperan el veredicto de los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari.

Durante la etapa de pruebas, que duró 16 días, algunos de los imputados pidieron dar su visión de los hechos. Otros optaron por el silencio.

La etapa que sigue ahora en el proceso es la presentación de los alegatos por parte de la fiscalía, el particular damnificado (los representantes de la víctima) y la defensa, que en este caso representa a los ocho imputados por el crimen.

¿Qué acusados declararon en el juicio?

Luciano Pertossi Télam

En total, cinco de los ocho imputados en el crimen hablaron en las audiencias. El primero en dar su testimonio fue Luciano Pertossi (21 años), quien reaccionó cuando un perito de la Policía Federal Argentina (PFA) lo ubicó en la escena del crimen en Villa Gesell. Al pedir la palabra, sorprendió a todas las personas presentes en el juzgado, ya que ninguno de los acusados había declarado hasta ese momento.

“Quiero aclarar algo. Yo no estaba ahí”, afirmó mientras se analizaba un video del momento del asesinato. Tras ello, no quiso decir nada más: “No quiero responder ninguna otra pregunta, no se esfuercen en hacer otra pregunta porque no voy a responder nada mas”.

Ataque a Fernando Báez Sosa: el video que hizo hablar a Luciano Pertossi

A partir de ahí, otros de los acusados decidieron dar su punto de vista sobre lo ocurrido en la madrugada del 18 de enero de 2020.

Máximo Thomsen Diego Izquierdo - Télam

El siguiente en declarar fue Máximo Thomsen (23), el joven al que se le atribuye la patada en la cabeza de la víctima que fue el principal causante de su muerte. Dio su testimonio por 50 minutos luego de quebrarse en llanto al escuchar el angustioso testimonio de su madre, Rosalía Zárate.

“Quiero pedir disculpas principalmente porque jamás, jamás en la vida, se me hubiese ocurrido tener intenciones de matar a alguien. Yo jamás en la vida tuve esa intención y quiero pedir disculpas”, sostuvo en la tarde del lunes. Y siguió: “No sé a quién, no sé a dónde, estoy seguro que una o dos patadas he pegado, pero jamás con la intención de matar a nadie”.

Ciro Pertossi Télam

Al día siguiente, Ciro Pertossi (22) se refirió a un video donde parece que le pega una patada en la cabeza a la víctima, que yacía inerte en el piso. “Este chico soy yo. Esa patada no la doy. Cuando me doy cuenta de que el chico está en el piso, me freno antes”, sostuvo en lo que calificó como “una aclaración”. Después, no quiso responder ninguna pregunta de los fiscales.

El video sobre el que habló Ciro Pertossi

En el último día de las audiencias, que coincidió con el tercer aniversario del crimen, otros dos de los acusados prestaron su declaración en el juzgado: Lucas Pertossi (23) y Blas Cinalli (21).

El primero hizo una breve declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1. “Siento mucha pena por todo lo que pasó, quiero aclarar que yo en ningún momento le pegué a Fernando Báez Sosa, en ningún momento lo toqué ni participé en un plan para matar a nadie”, dijo.

Sobre su rol en el ataque ocurrido en la puerta del boliche Le Brique, contó: “Veo que a un amigo mío lo estaban agarrando del pie y lo están tirando al piso. ‘Soltalo’, le pego dos patadas, me voy caminando a la esquina”.

Blas Cinalli y Lucas Pertossi Télam

Pertossi también se refirió al mensaje enviado al grupo de WhatsApp “Los BoCA3″ -que compartía con el resto de los acusados- en el que dice “caducó” en referencia al estado de Fernando. “‘Hubo una pelea, vino una ambulancia y un pibe caducó', me dijo alguien que me crucé y le pregunté si había visto a un grupo de chicos. Mandé lo que me había relatado”, expresó el acusado.

Luego, Cinalli tomó la palabra: “Quiero empezar diciendo que lamento mucho todo lo que pasó. Fue una tragedia terrible, falleció un chico de mi misma edad. No hubo ningún plan. No hubo planificación. No hubo ningún rol”.

A diferencia de Pertossi, Cinalli aceptó responder preguntas pero solo de la Fiscalía, ya que acusó al abogado de los padres de la víctima, Fernando Burlando, de faltarle el respeto. “Solo voy a responder preguntas de la fiscalía y que sean sobre mí. Vi que estaban tacleando a un amigo y lo tomé como una forma de agresión”, dijo y agregó: “Ahí se ve que cuando no quiere pelear [al chico que le pegó una patada] me voy para el otro lado”.

“¿Se cruzó con una persona tirada en el piso?”, le preguntó el fiscal y respondió: “La verdad que vi un tumulto de gente y lo bordee”, dijo y agregó que “estaba totalmente borracho”. “¿Por qué dice que fue una pelea si nadie lo agredió?”, objetó en un momento el letrado, y Cinalli contestó: “Lo vi como una pelea, estaban agarrando del pie a un amigo”.

Ante una pregunta sobre cómo se siente, sostuvo: “Mal, en el momento no pensé que había pasado todo eso. Obviamente estoy mal. Me lastimó demasiado todo lo que pasó”.

Al finalizar esta instancia de pruebas, se quedaron sin posibilidad de testificar los tres imputados restantes: Ayrton Viollaz, Matías Benicelli y Enzo Comelli.

¿Cómo sigue el juicio?

La instancia que se llevará a cabo ahora en el juicio es la de los alegatos. Se trata de la última posibilidad que tienen los abogados de las partes para dirigirse a los jueces del tribunal con las argumentaciones jurídicas en que basan sus pretensiones de pena. También es un espacio para ofrecer respuestas o rebatir lo planteado por la contraparte.

Según lo definido por la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores, María Claudia Castro, y sus colegas magistrados Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, el miércoles 25 darán sus alegatos la fiscalía y los abogados de la familia Báez Sosa, encabezados por el doctor Fernando Burlando, mientras que al día siguiente lo hará Hugo Tomei, que oficia como defensor de los acusados.

