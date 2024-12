Alto tribunal rumano anula primera ronda de elección presidencial que ganó candidato de derecha

BUCAREST, Rumania (AP) — La Corte Constitucional rumana anuló el viernes la primera ronda de la elección presidencial, días después de que surgieron acusaciones de que Rusia llevó a cabo una campaña coordinada en redes sociales para promover al candidato ultraderechista que ganó la primera vuelta.

La decisión de la corte —que es definitiva— se anunció después de que el presidente Klaus Iohannis desclasificó el miércoles información de inteligencia que alegaba que Rusia organizó miles de cuentas en redes sociales para promover a Calin Georgescu en plataformas como TikTok y Telegram.

La Corte Constitucional, sin nombrar a Georgescu, indicó que uno de los 13 candidatos en la primera ronda del 24 de noviembre había recibido “trato preferencial” en redes sociales, lo que distorsionó el resultado de la votación.

Georgescu calificó el veredicto como un “golpe oficializado” y un ataque contra la democracia. Lo mismo expresó la segunda finalista, la reformista Elena Lasconi, del partido Unión Salvar Rumania de centro-derecha.

A pesar de ser un novato en la política que declaró cero gastos de campaña, Georgescu emergió como el favorito y estaba previsto que se enfrentara a Lasconi en una segunda vuelta el domingo. Algunas de las 951 estaciones de votación ya habían abierto en el extranjero el viernes para que la gran diáspora rumana pudiera votar en la segunda ronda, pero tuvieron que suspenderlo.

Iohannis dijo que permanecería en el cargo hasta que se pudiera repetir una nueva elección presidencial desde cero. El 1 de diciembre, una semana después de la primera ronda de la carrera presidencial, Rumania también llevó a cabo la elección parlamentaria en la que partidos prooccidentales ganaron la mayoría de los votos, pero en la que también se vio un aumento en el apoyo a los nacionalistas de extrema derecha. Iohannis dijo que una vez formado el nuevo gobierno, se establecería la fecha de la nueva votación presidencial.

El miércoles, el presidente había liberado archivos de inteligencia del Servicio de Inteligencia Rumano, el Servicio de Inteligencia Extranjera, el Servicio de Telecomunicaciones Especiales y el Ministerio del Interior.

En una declaración televisada el viernes, Iohannis dijo que estaba “enormemente preocupado” por tales reportes. “Los informes de inteligencia revelaron que la campaña de este candidato fue apoyada por un Estado extranjero con intereses contrarios a los de Rumania. Estos son asuntos graves”, dijo.

La Corte Constitucional señaló en su decisión el uso ilegal de tecnologías digitales, incluyendo inteligencia artificial, así como el uso de “fuentes de financiación no declaradas”. Indicó que un candidato recibió “trato preferencial en plataformas de redes sociales, lo que resultó en la distorsión de la voluntad expresada por los votantes”.

Georgescu criticó el veredicto diciendo que “la democracia está bajo ataque”.

“Tengo solo un pacto... con el pueblo rumano y Dios”, dijo Georgescu en una declaración en video. “Ya no estamos hablando de justicia, sino de una burla que traiciona los principios de la democracia... Es hora de mostrar que somos un pueblo valiente que sabe que el destino y los derechos de la nación rumana están en nuestras manos”.

Lasconi también condenó fuertemente la decisión de la Corte Constitucional, la cual dijo era “ilegal, inmoral y aplasta la esencia misma de la democracia”, y que la segunda vuelta debería haberse llevado a cabo.

“Nos guste o no, desde un punto de vista legal y legítimo, 9 millones de ciudadanos rumanos, tanto en el país como en la diáspora, expresaron su preferencia por un candidato particular a través de sus votos”, dijo.

“Sé que yo hubiera ganado. Y ganaré porque el pueblo rumano sabe que lucharé por ellos, que los uniré por una Rumania mejor”, agregó.

Alrededor de 9,4 millones de personas —aproximadamente el 52,5% de los votantes elegibles— habían votado en la primera ronda en este país miembro de la Unión Europea y la OTAN. El presidente sirve un mandato de cinco años y tiene poderes significativos en seguridad nacional, política exterior y nombramientos judiciales.

La mayoría de las encuestas habían predicho que el candidato con más votos en la primera ronda sería el primer ministro Marcel Ciolacu, del partido Social Demócrata, de centro-izquierda. Indicaban que el segundo lugar sería para Lasconi o el líder del partido de extrema derecha Alianza por la Unidad de los Rumanos, George Simion.

A medida que llegaban los resultados con Georgescu en la cima y Lasconi superando por poco a Ciolacu, la clase política cayó en zozobra.

La misma Corte Constitucional ordenó la semana pasada un recuento de los votos de la primera ronda, lo que se sumó a las múltiples controversias que han envuelto un ciclo electoral caótico. Tras el recuento, el tribunal validó los resultados de la primera ronda el lunes.

Muchos observadores han expresado preocupaciones de que anular la votación pueda desencadenar disturbios civiles. La Corte Constitucional dijo el viernes que su decisión tenía como objetivo “restaurar la confianza de los ciudadanos en la legitimidad democrática de las autoridades públicas, en la legalidad y la equidad de las elecciones”.

Simion dijo que el desarrollo era un “golpe de Estado”, pero instó a la gente a no salir a las calles. “No nos dejemos provocar, este sistema tiene que caer democráticamente”, dijo.

Cristian Andrei, un consultor político con sede en Bucarest, dijo que la decisión de la Corte Constitucional equivale a una “situación de modo de crisis para la democracia rumana”.

“Ante la información sobre la interferencia externa, la masiva interferencia en las elecciones, creo que esto no fue normal pero predecible, porque no son tiempos normales en absoluto, Rumania es un territorio inexplorado”, dijo a The Associated Press. “El problema está aquí, ¿tenemos las instituciones para gestionar tal interferencia en el futuro?”.

El desempeño de Georgescu dejó a muchos observadores políticos preguntándose cómo la mayoría de las encuestas locales erraron por tanto, al colocarlo detrás de al menos cinco otros candidatos antes de la votación.

Muchos observadores atribuyeron su éxito a su cuenta de TikTok, que ahora tiene 6 millones de “me gusta” y 541.000 seguidores. Pero algunos expertos sospechan que la popularidad de Georgescu fue inflada artificialmente, mientras que el principal órgano de seguridad de Rumania alegó que recibió un trato preferencial de TikTok sobre otros candidatos.

En el informe de inteligencia, los servicios secretos alegaron que un usuario de TikTok pagó más de 381.000 dólares (361.000 euros) a otros usuarios para promover contenido de Georgescu. Las autoridades de inteligencia dijeron que la información que obtuvieron “reveló una campaña de promoción agresiva” para aumentar y acelerar su popularidad.

Cuando la AP le preguntó a Georgescu en una entrevista el miércoles si considera que TikTok, propiedad de China, representa una amenaza para la democracia, defendió las redes sociales.

“El medio más importante que existe para promover la libertad de expresión son las redes sociales”, dijo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.