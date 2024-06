Americanas elige a Rimini Street para ejecutar y gestionar su entorno SAP y construir y operar un nuevo Centro de Excelencia SAP

Las vegas--(business wire)--jun. 7, 2024--

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), un proveedor global de servicios de asistencia técnica, productos y servicios integrales de software empresarial, proveedor líder de asistencia técnica de terceros para software Oracle y SAP, además de socio de Salesforce y AWS, anunció hoy que Americanas Group ha elegido a Rimini Street y su servicio Rimini Manage™ para SAP para administrar el gobierno corporativo, la gestión, el control y la operación del panorama de sistemas SAP, que se destaca por ser vasto, complejo y cambiante, del minorista de 95 años, que abarca plataformas corporativas, de comercio electrónico y logísticas, con más de 1600 tiendas en todo Brasil.

"La elección de los servicios premium de Rimini Street forma parte de nuestra estrategia de búsqueda de socios que puedan consolidar nuestros entornos y nos permitan aumentar la eficiencia operativa y la solidez, con mejoras continuas. Decidimos recurrir a Rimini Street para realizar actividades relevantes y contribuir a nuestra visión estratégica y planificación a largo plazo, porque responde a la disciplina de ejecución de Americanas, que es una característica de nuestro ADN: con directrices claras, tenemos la capacidad de implementar los proyectos rápidamente", aseguró Sérgio Barros, director de Tecnología de Americanas."Al asociarnos con Rimini Street, podemos cambiar el foco de nuestro equipo interno de TI para que pase del gobierno corporativo diario, la gestión y el funcionamiento de nuestros sistemas SAP al desarrollo de formas de convocar el interés de nuestros clientes a través de experiencias de compra nuevas e innovadoras".

Asociados para mejorar la ventaja competitiva y la eficiencia

Americanas apunta a satisfacer las demandas de consumo de las familias brasileñas de forma sencilla y sin complicaciones. Su estrategia de ventas aplica un modelo de ventas en diversos canales, con una extensa red de tiendas físicas distribuidas en más de 800 ciudades de todo el país hasta la aplicación de Americanas, para ofrecer así una experiencia única y cómoda.

"Una de las razones clave por las que buscamos a Rimini Street fue para fortalecer nuestros procesos de TI y asegurarnos de que no solo seguimos las mejores prácticas, sino que creamos soluciones duraderas que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos de mejorar los resultados operativos, competitivos y financieros", subrayó Barros. "Por ejemplo, en lugar de desperdiciar mano de obra, tiempo y costos al tener que resolver problemas recurrentes una y otra vez, los ingenieros expertos de Rimini Street nos ayudan a identificar la causa raíz de los problemas recurrentes y a solucionarlos una sola vez, de manera permanente y eficiente".

Rimini Street construye y opera un nuevo centro de excelencia SAP

La infraestructura de TI de Americanas está impulsada por una sólida plataforma SAP de ERP, comercio digital, publicidad y servicios financieros. Para sustentar sus necesidades operativas actuales y futuras, Americanas necesitará agilidad y solidez extremas en todo su panorama SAP de misión crítica, que abarca las plataformas SAP ECC 6, S/4HANA y RISE.

Rimini Street está ayudando a Americanas a satisfacer estas necesidades y garantizar la alta disponibilidad de la funcionalidad del sistema SAP gracias a la asistencia del equipo de Rimini Street, que es sumamente especializado y experimentado, que está implementando y ejecutando un nuevo tipo de gobierno corporativo en todo el entorno SAP, al construir y operar un nuevo Centro de Excelencia SAP (SAP CoE). De ese modo, se adoptan nuevos procedimientos de gobierno corporativo en la supervisión, con estrategias operativas más claras, procesos optimizados, herramientas de asistencia técnica más eficientes, seguridad reforzada, supervisión de procesos, control de calidad perfeccionado y un método más agresivo en la reducción de los costos operativos.

"Hoy, más que nunca, los minoristas y otras organizaciones deben repensar con suma urgencia cómo aplicar su infraestructura de TI actual para que responda a sus necesidades actuales y futuras de flexibilidad operativa y optimización de mano de obra, tiempo y costos de TI, con el fin de mejorar los resultados competitivos y operativos", aseguró Edenize Maron, vicepresidente de grupo de Rimini Street para América Latina. "Estamos orgullosos de asociarnos con la emblemática Americanas y al igual que con todos nuestros clientes, la misión de Rimini Street en Americanas es ser el socio de TI especializado y agnóstico en cuanto a proveedores, centrado en la mejora del funcionamiento del sistema y la optimización de mano de obra, tiempo y costos. Estamos cumpliendo esta misión mediante la construcción y operación de un nuevo SAP CoE para supervisar la operación, optimización y cambios necesarios para ayudar a Americanas a concentrarse en los deseos actuales y futuros de sus clientes y lograr sus metas competitivas y de mejora de negocios".

Explore la cartera completa de Rimini Street de servicios de asistencia ultra sensible, confiable y comprobado, servicios administrados, seguridad, integración, observabilidad, servicios profesionales y soluciones de tercerización de extremo a extremo Rimini ONE™ para aplicaciones SAP, Oracle, Salesforce y VMware para asegurar la ventaja competitiva, la rentabilidad y el crecimiento.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa del índice Russell 2000 ® Company, es un proveedor global de soporte, productos y servicios de software empresarial de extremo a extremo, el principal proveedor de soporte de terceros para el software de Oracle y SAP y un socio de Salesforce y AWS. La empresa opera en todo el mundo y ofrece una completa familia de soluciones unificadas para ejecutar, gestionar, dar soporte, personalizar, configurar, conectar, proteger, supervisar y optimizar aplicaciones empresariales, bases de datos y software tecnológico, y permite a los clientes lograr mejores resultados empresariales, reducir significativamente los costos y reasignar recursos para la innovación. Hasta la fecha, más de 5.500 empresas de la lista Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y otras organizaciones de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de confianza de soluciones de software empresarial. Para obtener más información, visite riministreet.com y siga a Rimini Street en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

