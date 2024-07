Julián Álvarez le respondió a Guardiola sobre su continuidad en el City: “No dije nada malo”

Escuchar

Sorprendió la forma en la que Pep Guardiola se refirió a la situación de Julián Álvarez , acerca de la posible salida de Manchester City. Si bien puede decirse que no hay un conflicto directo todavía, fue evidente que el entrenador se incomodó por la forma de declarar del argentino. Tras el triunfo del seleccionado nacional frente a Ucrania en París, por los Juegos Olímpicos, el atacante se refirió a la postura de su entrenador en Inglaterra.

“Escuché lo que dijo, pero no tengo mucho que decir al respecto -explicó-. Yo nunca dije nada malo. Sólo dije que iba a pensar como hago todas las temporadas, para tener un análisis de lo que fue la temporada pasada y por una proyección de lo que puede venir”.

Aunque la relación entre Guardiola y Julián Álvarez fue siempre excelente, para resolver este asunto parece que no habrá sonrisas Alexander Hassenstein - UEFA - UEFA

“¿Qué lo piense?”, dijo Guardiola ante la idea de Julián Álvarez de escuchar ofertas de otros equipos. Durante los últimos meses hubo múltiples rumores que señalan una posible transferencia a Chelsea o a Atlético de Madrid. El jugador explicó: “Cuando termine mi participación en los Juegos Olímpicos veré qué hacer. Siempre dije que estoy cómodo en el City. Es un gran club, así que no dije nada malo”, repitió.

El entredicho comenzó en la mañana del lunes, cuando Julián Álvarez, en una entrevista con TyC Sports, admitió que no estaba del todo cómodo en el club. “Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí. Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Recién ahí me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero. Es verdad que, en algunos partidos importantes, cuando toca estar afuera, a uno no le gusta. Uno quiere ayudar”.

Lo llamativo es que durante sus dos temporadas en la Premier League, el argentino había tenido una excelente relación con el DT español, que siempre lo trató de buena manera y fue elogioso por tanto por su juego como por su actitud altruista para el beneficio del equipo.

Pero evidentemente esta vez el argentino no habló con Guardiola sobre su idea de abandonar Manchester City. El entrenador pareció algo sorprendido y molesto por la actitud. Cuando en una conferencia de prensa le preguntaron al respecto, dio una respuesta extrañamente fría para una relación que había sido muy afectuosa hasta aquí. “No estamos pensando en reemplazantes -reconoció Guardiola-. Leí que él (Julián Álvarez) dijo que iba a pensarlo. Cuando termine de pensar en eso, su agente llamará a Txiki (Begiristain, el director deportivo del City) y ahí veremos qué pasa ”.

No es casual que haya utilizado la palabra “leí”, para referirse al asunto. Porque dejó en claro que nunca habló con el argentino sobre su inconformismo. Eso es lo que parece haber molestado al entrenador.

¿Volverá Julián Álvarez al City? Todavía no hay respuesta para eso; lo que es seguro es que la relación del atacante con Guardiola ya no será la misma DARREN STAPLES - AFP

También avanzó sobre el tema de los partidos importantes en los que Álvarez no suele juegar. “Entiendo que quiere jugar en los partidos importantes, pero los otros jugadores también -advirtió-. Tenemos unos 18 o 19 jugadores buenos que quieren estar en los partidos importantes. Jugó mucho, pero quiere jugar más, y está bien. Leí que él tiene que pensar. Bueno, que piense y cuando termine de pensar, nos informará”.

Julián Álvarez es todo lo contrario a lo que se puede conocer como un jugador que confronte con sus entrenadores. Siempre fue de un perfil muy bajo, respetuoso y cumplidor. Pero ahora algo cambió. Lo dijo y no volvió atrás. Está seguro de que no hizo nada malo. Evidentemente no piensa lo mismo Guardiola. Lo que es seguro es que esta historia, termine bien o termine mal, recién acaba de comenzar.

