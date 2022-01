Ancelotti: "No es complicado gestionar esta plantilla, son todos muy profesionales"

"Gento es una figura irrepetible"

MADRID, 19 Ene. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirm贸 este mi茅rcoles que la gesti贸n de la plantilla blanca "no es complicada", porque todos sus futbolistas son "muy profesionales", a pesar de que la "alta competencia" deja a "buenos jugadores" sin disputar minutos, al mismo tiempo que inst贸 a estar "preparados" para enfrentar la eliminatoria de Copa ante el Elche.

"La gesti贸n de esta plantilla no es complicada, el ambiente es muy bueno y muy positivo, son todos muy profesionales. No he tenido problemas con nadie, ni los voy a tener, porque su profesionalidad es muy alta", asegur贸 Ancelotti en la rueda de prensa previa a los octavos de final de la Copa del Rey frente al Elche.

Antes de las preguntas de los medios de comunicaci贸n, el italiano comenz贸 la comparecencia con un "recuerdo" para Paco Gento. "Es una figura irrepetible, se quedar谩 para siempre en nuestros corazones. Destaca su humildad, era una persona muy sencilla, es el tipo de persona que me gusta", expres贸.

Tras este emotivo mensaje, Ancelotti fue preguntado en varias ocasiones sobre la situaci贸n de Eden Hazard y Gareth Bale. "No hay nada raro. Hay competencia y el entrenador elige a los mejores para cada partido, sea justo o no. No ha ocurrido nada en particular, solo que hay mucha competencia. Aunque t煤 seas muy bueno a veces no juegas, tambi茅n puedo hablar de Isco, Jovic, Marcelo, Ceballos, Nacho... Les pasa lo mismo que a Hazard o a Bale", explic贸.

Bale entra en la convocatoria y courtois, "indispuesto", fuera de la lista

"Los dos han tenido muchos contratiempos, por lesiones, problemas. Hazard hace un mes y medio que est谩 bien f铆sicamente. Yo no tengo que aconsejar a Hazard, 茅l tiene el car谩cter y la experiencia para elegir lo mejor para 茅l. La calidad de los dos nos podr铆a ayudar m谩s, pero solo ha pasado la primera parte de la temporada, ojal谩 en la segunda sea mejor para ellos", a帽adi贸, negando que hayan pedido al belga que no se opere de sus molestias para posibilitar su venta.

El t茅cnico italiano confirm贸 que Bale entrar谩 en la convocatoria ante el Elche, por lo que podr铆a reaparecer con el Real Madrid desde agosto. "Est谩 bien, est谩 disponible, va a estar en la convocatoria y todos los que est谩n tienen posibilidades de jugar desde el principio o desde el banquillo, tambi茅n puede pasar que no juegue", anunci贸.

"no veo a vinicius cansado, creo que puede jugar"

Entre las bajas principales para este encuentro de Copa est谩 la de Courtois, del que Ancelotti revel贸 que se encuentra "indispuesto". "No es algo serio. Ser谩n algunos d铆as, no m谩s, por cuesti贸n de privacidad no puedo decir lo que pasa, pero pienso que estar谩 para el domingo, no tengo dudas", manifest贸.

A pesar de las ausencias, el italiano insisti贸 en que colocar谩 en el Mart铆nez Valero al "mejor equipo" para ese partido. "Es una eliminatoria y queremos seguir, voy a meter al mejor equipo posible, evaluando el cansancio de algunos jugadores que jugaron el domingo. No voy a pensar en el partido del domingo, es el mismo equipo pero otra competici贸n", apunt贸 Ancelotti, haciendo referencia al duelo ante los ilicitanos del pr贸ximo s谩bado.

"Es otra final, una eliminatoria en una competici贸n. Necesitamos estar preparados, el Elche viene en una buena din谩mica, ha ganado 7 de los 煤ltimos 10 partidos. Tenemos que jugar un buen partido", zanj贸.

Finalmente, Ancelotti confirm贸 que Vinicius tendr谩 minutos ante el Elche. "Creo que tiene que parar cuando le veamos cansado, cuando no pueda mostrar su calidad en el campo o cuando est茅 lesionado. Darle descanso porque en dos meses vaya a estar cansado... No, porque cuando est茅 cansado no va a jugar, ahora no le veo cansado, creo que puede jugar", concluy贸.