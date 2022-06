Ansu Fati, el renacido de la Roja

Lastrado por las lesiones, el prodigio del FC Barcelona Ansu Fati ha vuelto a la selección por primera vez desde octubre de 2020 esperando volver a crecer con la Roja mirando al Mundial de Catar-2022.

El 6 de septiembre de 2020, se convirti√≥ con 17 a√Īos y 311 d√≠as en el goleador m√°s joven de la historia de la Roja al marcar contra Ucrania (4-0). Dos meses m√°s tarde se fractur√≥ el menisco de la rodilla izquierda.

Tras veinte meses de ausencia, cuatro operaciones y otras dos lesiones en el bíceps femoral del muslo izquierdo, Ansu Fati está por fin de vuelta.

Luis Enrique lo ha convocado para los cuatro partidos de Espa√Īa en junio, pero el seleccionador espa√Īol dej√≥ claro que gestionar√° sus minutos con el fin de que recupere su mejor nivel con miras al Mundial de Catar-2022.

Desde principios de mayo, Fati disput√≥ las √ļltimas cinco jornadas de Liga con el Barcelona, as√≠ como el encuentro amistoso jugado por los azulgranas en Australia.

Durante el esprint final de la temporada, Xavi fue haciendo jugar por a poco a su joven promesa: el mayor tiempo de juego del delantero fue de 33 minutos en el √ļltimo partido del campeonato espa√Īol contra el Villarreal el 22 de mayo (2-0).

- 'Olvidarse de su lesión' -

Pero estas seis peque√Īas apariciones han bastado para reactivar la pasi√≥n del Bar√ßa y de la Roja por este joven prodigio, y le bastaron a Fati para marcar dos goles (frente al Betis en la Liga y en Australia).

Durante el entrenamiento del martes, seg√ļn la prensa, Luis Enrique le dedic√≥ una sesi√≥n particular a Fati, para que se ejercitara en la definici√≥n, uno de los principales defectos de Espa√Īa en estos √ļltimos partidos.

"Ansu está bien. Estamos para ayudarlo, para gestionar que vaya teniendo minutos, le vendría bien jugar, pero estos son partidos oficiales y necesitamos que los jugadores estén al 100%", dijo Luis Enrique antes del partido contra Portugal del jueves (1-1), en el que Fati se quedó en el banquillo.

"Hay que olvidarse de su lesi√≥n, Ansu est√° recuperado, no hay que inventarse una patolog√≠a sobre √©l. Es un jugador plenamente recuperado que lleva jugando el √ļltimo mes y medio en el Bar√ßa. En funci√≥n de lo que vea en los entrenamientos, veremos si est√° para competir", dijo el seleccionador espa√Īol el mi√©rcoles en rueda de prensa.

- 'Pensé que no volvía a jugar más' -

En una entrevista con Canal+, Ansu Fati relat√≥ su "dif√≠cil" a√Īo y medio √ļltimo: "Ha sido dif√≠cil porque las lesiones para un jugador son lo peor", dijo.

"Hay situaciones mucho peores: tener un padre enfermo o tener mala salud. Esto se puede curar y por mala suerte ya lo viv√≠ con 13 a√Īos. Me part√≠ la tibia y el peron√©, era peque√Īo y pens√© que no volv√≠a a jugar m√°s", relat√≥.

"Piensas que ya se ha acabado, todo se va. Tuve otra lesión en la tibia y al final de todo se aprende. Tener paciencia es lo fundamental", afirmó el atacante azulgrana.

"Al final, la vida va de superaci√≥n, de ir superando las cosas que te van pasando. Por mala suerte, a m√≠ me ha tocado desde muy peque√Īo, pero gracias a esto he crecido y he madurado mucho. Lo voy superando todo", dijo Fati en un v√≠deo difundido el mi√©rcoles por la Federaci√≥n Espa√Īola de F√ļtbol.

"He cambiado muchas cosas para estar en las mejores condiciones posibles y lo estoy notando bastante", a√Īadi√≥ el joven prodigio, que tal vez vuelva a tener minutos con la Roja el domingo contra la Rep√ļblica Checa.

