Arrasate: "Debemos ser más alegres y atrevidos ante el Barça"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha asegurado que deben "jugar y competir bien para tener opciones" este domingo ante el FC Barcelona en El Sadar (16.15 horas), un partido en el que tendrán que ser "más alegres y atrevidos" que en los últimos encuentros, y ha afirmado que aunque "la puntuación y el papel en Europa" dicen que se enfrentarán al Barça más asequible de los últimos años, no deben confiarse.

"Es un partido importante para nosotros, donde tenemos la oportunidad de sumar, y a eso nos agarramos. Tenemos que mejorar el juego, sobre todo las últimas jornadas no está siendo el que nos gusta. Necesitamos jugar y competir bien para tener opciones. Somos optimistas, y cuando vamos a jugar en casa y vivir un ambiente tan bonito, todavía más", declaró en rueda de prensa.

Además, recordó que en los últimos compromisos han "competido bien", pero "no" han "jugado bien". "Tenemos que recuperar la alegría en el juego, ser más valientes. Desde ahí llegaremos a esa versión que todos queremos ver, que es competitiva y fiable pero también atractiva. Todos tenemos que ser un pelín más alegres y atrevidos", subrayó.

Sobre su rival de este domingo, el preparador vasco está convencido de que afectará el hecho de que haya quedado eliminado de la 'Champions'. "Más allá de lo que puedan hacer, espero el Barça de hace 15 días en Villarreal, que ganó 1-3 en un campo muy complicado. Tiene argumentos para ganar en cualquier campo. Es verdad que tiene bajas, es diferente, pero no deja de ser un equipo muy bueno. Respetamos al Barça, pero queremos ver un Osasuna bueno también", explicó.

"Es verdad que viene de caer eliminado en la Liga de Campeones, que hace muchos años que no pasaba, pero también viene de ganar 1-3 al Villarreal. Yo me fijo en mi equipo y quiero ver un Osasuna valiente, vertical, desafiante, que juegue con sus armas e intente competir contra un buen equipo", indicó.

Además, considera que es "demasiado pronto" para ver diferencias entre el Barça de Ronald Koeman y el de Xavi, aunque hay "matices diferentes". "Tanto uno como otro no han tenido todas las piezas para ver qué equipo quieren ser, sobre todo por las bajas. Hay que dar más tiempo para ver esa diferencia entre un entrenador y otro", expuso.

Sobre si es el Barça más asequible de los últimos años, Arrasate afirmó que "la puntuación dice que sí, el papel en Europa también, pero no deja de ser un equipo con muy buenos futbolistas". "Seguramente necesitarán un tiempo para ser ese Barcelona que ha sido dueño de LaLiga", apuntó.

"Va a ser un partido de ida y vuelta, de ritmo, con mucho esfuerzo, van a ser importantes los 16 que participan", dijo, antes de hablar de las acciones de estrategia. "Tenemos margen de mejora; tenemos que atacar mejor y defender mejor. Los partidos se están decantando por estas situaciones", continuó.

Por último, el técnico rojillo recordó que siempre tienen la "necesidad de ganar". "Cuando sientes la necesidad, das lo mejor de ti mismo. En esta Liga no hay ningún partido fácil, pero tampoco imposible", explicó. "No me fío porque si nosotros no estamos bien nos van a hacer mucho daño. Me fío de mi equipo, de que hagamos las cosas bien, de que hagamos lo que hemos trabajado y de que en los momentos malos el público nos ayude", finalizó.