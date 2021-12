Reversionó la receta del pan “dulce” con jamón, queso y salame y le llovieron pedidos: “Sueño con tener mi local”

Llevar a cabo un emprendimiento original no es para nada fácil, pero Ludmila Sosa lo logró. La joven de 23 años reversionó la clásica receta de pan dulce por una propuesta con jamón, queso y salame, y se volvió un éxito de ventas en internet. “La idea surgió al escuchar a mis amigos, porque no les gustaba el pan dulce tradicional”, contó a LA NACION la emprendedora oriunda de Florencio Varela.

Sea que te guste más lo salado o prefieras más lo dulce, Ludmila tuvo el ingenio de conformar propuestas para todos sus clientes, que van sumándose a la lista cada día. Por un lado, vende los pan dulces tradicionales, con frutas abrillantadas, chispas de chocolate o frutos secos. También budines para los indecisos, pero su mayor desafío fue sumar a su menú la versión salada, con su receta original de exquisitos panettones con queso y fiambre.

Los Panettones que cocina Ludmila ya son un éxito en ventas, y hay diversas opciones para todos los gustos Ludmila Sosa

Consultada por LA NACION sobre cómo surgió la idea de incursionar por la comida salada, Ludmila explicó: “Mi emprendimiento comenzó hace tres semanas, anteriormente no me había animado a cocinar los panettones. Pero noté que mi entorno se cansaba de lo dulce. A partir de ahí fue cuando comenzó todo”.

Su propuesta causó furor en las redes sociales y, en los últimos días, las ventas de sus productos, que realiza y promociona a través de su perfil de Instagram llamado Dulce Olivia se incrementaron notablemente. “Tengo aproximadamente entre quince y veinte pedidos por día. Llegué el sábado a las 35 ventas, y lo más demandado fueron los panettones de salame y queso. Tuve mucha repercusión y me llueven mensajes de pedidos, no solo de Buenos Aires, sino que de todo el país y otros países como Paraguay, Chile, Uruguay y Perú”.

Los Panettones salados se viralizaron y las ventas crecieron exponencialmente Ludmila Sosa

En relación a cómo surgió la receta que los hace tan especiales, Ludmila contó que la idea fue completamente suya. “La receta la inventó yo, no está en internet y tampoco me la envió alguien. Fui probando de a poco los ingredientes hasta que salió como me gustaba”.

Si bien hoy puede saborear el éxito de su creación, la joven no olvida el esfuerzo constante que debió hacer para salir adelante, a pesar de las adversidades. “Soy estudiante y mamá soltera de una nena de 4 años, llamada Olivia. Se me hace cada día más difícil mantenerla, ya que es complicado para mi salir a trabajar sin un padre presente. Mi mamá me ayuda en todo lo que puede, pero es mucho”, señaló. Aunque aclaró que la familia siempre le demuestra su orgullo por el crecimiento que tuvo con el emprendimiento. “Ellos están muy felices de todo lo que estoy logrando”.

Ludmila junto a su hija Olivia, su pilar en la vida Ludmila Sosa

Si bien salir a trabajar fuera de su casa no era una opción para Ludmila, la joven pudo salir adelante y lo logró gracias a una de sus características: pensar siempre en el otro. “Ahora, por ejemplo, vamos a sumar una opción vegetariana de Panettones que tienen tomates secos, rúcula y queso”. Con este nuevo plato, las preparaciones que realiza intentan incluir a todos los gustos y elecciones de sus clientes.

Pese a que recibe ayuda para producir sus comidas, actualmente la joven busca poder comprarse los elementos que le faltan para preparar sus comidas. “En primer momento quiero poder comprarme una batidora, una licuadora y una cocina. A futuro sueño con poder tener mi local”.

Hacia el final de entrevista, consultada sobre si de identifica más con el Team salado o el dulce, Ludmila admitió entre risas: “Soy más del Team dulce, aunque creo que por el momento ya no quiero comer ninguno más”.

Por el momento, Ludmila toma pedidos desde las 20 hasta las 6.30 y realiza envíos en las zona sur del Gran Buenos Aires, específicamente en Florencio Varela, Cruce Varela, Quilmes, Berazategui Solano y Lanús.