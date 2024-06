Australiano ricciardo dice no hay un ultimátum de red bull mientras aumentan dudas sobre su futuro

27 jun (Reuters) - Daniel Ricciardo dijo que Red Bull no le había dado un ultimátum mientras aumenta la presión sobre el australiano para salvar su asiento en el equipo RB de la Fórmula Uno.

A Ricciardo se le acaba el contrato al final de la temporada y su esperanza de sustituir a Sergio Pérez en Red Bull el año que viene ya se esfumó, después de que el mexicano recibiera una ampliación de contrato este mes.

Su puesto en RB, la escudería hermana de los campeones mundiales, también parece amenazado, ya que Helmut Marko, asesor de Red Bull, indicó esta semana que había llegado el momento de incorporar a un piloto joven.

El neozelandés Liam Lawson es el reserva y espera otra oportunidad tras impresionar como suplente.

Ricciardo dijo el jueves a periodistas antes del Gran Premio de Austria que se enteró de los comentarios de Marko cuando llegó al Red Bull Ring de Spielberg.

"No me siento de una manera u otra al respecto. Sigo sabiendo que lo más importante en este deporte es el rendimiento", dijo el piloto de 34 años. "Eso es lo que me dará más posibilidades de seguir aquí. Eso lo sé. No va a ser mi sonrisa ni nada de eso, sino lo que pasa en la pista".

"No ha habido ninguna presión, ultimátum, nada de eso", añadió. "Pero también llevo mucho tiempo en este deporte. Sé que si me patean el trasero cada fin de semana, en algún momento alguien me dirá 'oye, amigo, da un paso adelante, si no...'. Pero no me ha pasado".

RB ya ha confirmado al japonés Yuki Tsunoda como uno de sus pilotos para 2025 y el director ejecutivo Peter Bayer dijo en mayo que el equipo estaba contento con ambos y que la atención se centraba en las carreras hasta el descanso de verano boreal.

Quedan tres carreras, incluida Austria, antes del intervalo de agosto.

Ricciardo ha ganado ocho grandes premios, siete de ellos con Red Bull entre 2014 y 2018, pero ha sido superado por Tsunoda en las 10 carreras disputadas esta temporada.

El año pasado marcó el regreso de Ricciardo después de que dejara McLaren de mutuo acuerdo a finales de 2022 tras dos temporadas difíciles, con una victoria en 2021 en Monza destacando entre una serie de actuaciones no convincentes. (Reporte de Alan Baldwin en Londres, Editado en Español por Manuel Farías)

