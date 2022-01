Barty cumple un sueño anhelado y el trofeo de australia se queda en casa después de 44 años

(Consolida información)

Por Sudipto Ganguly

MELBOURNE, 29 ene (Reuters) - Ash Barty puso fin a la espera de 44 años de Australia para que el trofeo de la competencia de Melbourne se quedase en casa, cuando la número uno del mundo venció el sábado a la tenista estadounidense Danielle Collins en la final por su tercer título de un Grand Slam.

Los aficionados de Barty, muchos de ellos vestidos de amarillo y verde, acudieron en masa al Melbourne Park con anticipación y el recinto parecía estar de humor para celebrar el Día de Australia por segunda vez en tres días.

Barty no los decepcionó, aunque posiblemente tuvieron algunos momentos de nerviosismo cuando la joven de 25 años cayó 5-1 en el segundo set.

Pero la excampeona de Roland Garros y actual ganadora de Wimbledon evitó la remontada de la estadounidense para completar una victoria por 6-3, 7-6(2) que provocó el frenesí de los australianos.

Fue la primera campeona australiana en un Grand Slam desde que Chris O'Neil capturó el título femenino en 1978.

O'Neil estuvo presente en las gradas vitoreando mientras la multitud en el Rod Laver Arena estalló cuando Barty convirtió su primer punto de partido con un golpe de derecha cruzado y gritó "Sí" de alegría.

Fue bastante apropiado que los organizadores hubieran hecho arreglos para que Barty recibiera la Copa Conmemorativa Daphne Akhurst de manos de su ídola, mentora y compañera Evonne Goolagong Cawley.

"Este es un sueño hecho realidad para mí, y estoy muy orgullosa de ser australiana", dijo Barty, quien se echó a llorar después de que el ganador de múltiples majors, Goolagong Cawley, fuera anunciado como el presentador del trofeo.

Barty ahora ha ganado un Grand Slam en tres superficies diferentes, con la 23 veces campeona de Grand Slam Serena Williams como la única otra jugadora activa que ha conseguido la misma hazaña.

El gran australiano Rod Laver estuvo de acuerdo.

"Un campeona de Grand Slam en tres superficies diferentes, eres una jugadora completa @AshBarty y estoy muy feliz por ti esta noche", dijo Laver, quien estuvo presente en las gradas de la pista principal que lleva su nombre.

Barty alzó el trofeo este año después de haber ganado 11 de sus últimas 13 finales y había concedido solo 21 juegos durante la última quincena, perdiendo el servicio solo una vez. También tenía una ventaja de 3-1 contra la estadounidense de 28 años.

Pero fue Collins quien estableció primero un punto de quiebre en el partido, con algunos golpes contundentes.

Una Barty tranquila y concentrada encontró el rango con su servicio para salir del problema y luego se adelantó rompiendo a Collins en el siguiente juego cuando su oponente cometió una doble falta.

Algunos errores de derecha poco característicos de Barty le permitieron a Collins, quien hará su debut entre las 10 mejores cuando se actualice la clasificación el lunes, romper temprano en el segundo set.

La estadounidense soltó un grito de "Vamos" para celebrar la apertura de una ventaja de 3-0.

Collins rompió el servicio de Barty, que lució casi inexpugnable en este última juego, por segunda vez en el set.

Pero cuando Collins parecía estar a punto de igualar el partido con su servicio 5-1, la australiana mostró nervios de acero y mejoró su juego.

Barty recuperó el set con su servicio y luego dominó el desempate para completar una remontada memorable que dejó a la nación anfitriona regocijándose en toda Australia.

"Como australiano, la parte más importante de esto es poder compartirlo, y ustedes han sido nada menos que excepcionales", dijo una emocionada Barty en la cancha.

"Esta multitud es una de las más divertidas con las que he jugado... me relajaron y me obligaron a jugar mi mejor tenis. Contra una campeona como Danielle, tuve que darlo todo hoy". (Reporte de Sudipto Ganguly en Melbourne. Editado en español por Marion Giraldo)