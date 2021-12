Bernie Ecclestone cree que "en absoluto" un octavo título de Hamilton le pondrá por encima de Schumacher

El británico Bernie Ecclestone, antiguo dueño del Mundial de Fórmula 1, tiene claro que aunque su compatriota Lewis Hamilton (Mercedes) consiga este año su octavo título mundial, "en absoluto" podrá estar por encima del alemán Michael Schumacher, mientras que

"No, en absoluto. De hecho, me sorprende que Lewis no lo dijera a principios de año: 'Me retiro, no quiero ganar más carreras o campeonatos mundiales que Michael'", dijo Ecclestone en una entrevista emitida por el canal alemán RTL.

Por otro lado, mostró su felicidad porque esta temporada la F-1 vaya a decidirse, salvo sorpresa, en la última carrera entre el neerlandés Max Verstappen y el actual campeón. "Es una pelea que hemos estado esperando durante siete u ocho años, por fin una competición de nuevo, eso es lo que la gente quiere cuando ve la Fórmula 1 o cualquier deporte. Quieren competitividad", remarcó.

Ecclestone comparó además este duelo Hamilton-Verstappen con el legendario enfrentamiento de finales de los 80 entre el brasileño Ayrton Senna y el francés Alain Prost. "Ambos son muy competitivos a su manera. Tienen un estilo diferente, una forma distinta de afrontar las cosas y eso se adapta a cada carrera", manifestó.