Bluesky, la 'app' alternativa a Twitter creada por uno de sus cofundadores, ya está disponible en beta cerrada

Bluesky Social, la 'app' descentralizada creada por Jack Dorsey, uno de los cofundadores de Twitter, ha lanzado su versión beta cerrada, que ya está disponible para su descarga en la App Store aunque solo para invitados.

La red social se dio a conocer originalmente en 2019, cuando el entonces CEO de Twitter, Jack Dorsey, anunció que financiaría un pequeño equipo independiente para desarrollar un estándar "abierto y descentralizado" para redes sociales. Desde que Dorsey dejó Twitter en el mes de mayo de 2022, ha continuado apoyando el desarrollo de esta nueva plataforma.

Ahora, los usuarios interesados pueden inscribirse en la lista de espera que ofrece la 'app' para descargar la beta cerrada de Bluesky Social, disponible únicamente en la tienda de iOS y para los usuarios con invitación.

Según ha explicado TechCrunch, quien ha podido tener acceso a la aplicación, se trata de una 'app' "funcional" y "bastante similar" a Twitter. En este sentido, se puede crear una publicación de 256 caracteres que también puede incluir fotografías. Se puede responder a estas publicaciones, 'retuitearlas', o seleccionarlas como me gusta.

Igualmente, los usuarios también pueden buscar y seguir a otras personas, así como ver sus publicaciones en un 'feed' cronológico en la página de inicio. Siguiendo este hilo, Bluesky Social también incluye un apartado de descubrimiento en la parte inferior central de la navegación de la aplicación. Esta función da a conocer perfiles que podrían ser del interés del usuario y permite conocer más usuarios a los que seguir.

En cuanto a los perfiles de usuario, este apartado contienen el mismo tipo de características que los perfiles de Twitter, con una foto de perfil, una biografía, y datos como la cantidad de seguidores y publicaciones que se han hecho. Asimismo, incluye pestañas en el perfil de 'publicaciones' y 'publicaciones en respuestas'.

Sin embargo, una de las grandes diferencias es que Bluesky Social no incluye mensajes directos. Por otra parte,se trata de una propuesta descentralizada, que se basa en una nueva tecnología de base del protocolo AT o protocolo de transferencia autenticado, similar al protocolo ActivityPub que utiliza Mastodon. De esta forma, AT ofrece las herramientas para crear una red social federada y descentralizada.

