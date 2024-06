Boric expresa su preocupación por el "avance de fuerzas que cuestionan" la democracia en las elecciones europeas

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha manifestado este lunes su preocupación por el "avance de fuerzas que cuestionan" la democracia después de la subida de la representación de partidos de extrema derecha tras las elecciones europeas del domingo.

"No me corresponde referirme al detalle interno de la elección en cada país, pero la extrapolación que se pueda hacer a Chile, nos preocupa el avance de fuerzas que cuestionan o no valoran como nosotros la democracia, que relativizan la importancia de los Derechos Humanos, o que creen que hay ciudadanos de primera y segunda categoría", ha declarado Boric desde Alemania, donde se encuentra de visita oficial.

Sin embargo, Boric ha pedido "salir de los titulares y mirar la elección en término globales". En ese sentido, ha destacado que "hubo un avance de la ultraderecha en algunos países específicos, pero también un avance de fuerzas progresistas en otros", según recoge la emisora Radio Bío Bío.

"Las elecciones en Europa también tienen un componente donde la integración sigue manteniendo una mayoría que es importante y con la cual nosotros tenemos una visión compartida de mundo, en donde el ejemplo más claro es la modernización de nuestro tratado con la Unión Europea, que tiene diferentes dimensiones no solamente económicas, sino también política, cultural y científica", ha indicado.

Ante la pregunta de si teme que el auge de la extrema derecha se extienda también a Chile con dirigentes como José Antonio Katz, Boric ha sido tajante. "En primer lugar, yo no le tengo miedo a la democracia, confío en la democracia y, en particular, en la sabiduría de los pueblos y del pueblo de Chile", ha argumentado.

Europa Press