Brasil investigará casos de omisión en la contención de la crisis humanitaria de la comunidad yanomami

El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, ha anunciado que la Policía Federal investigará la posible omisión por parte de funcionarios públicos --a todos los niveles-- en la contención de la crisis humanitaria que afecta a la comunidad indígena yanomami, días después de visitar la zona junto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien calificó la situación de "genocidio".

"No tengo ninguna duda, aunque evidentemente no me corresponde juzgar, de que hay fuertes indicios de comisión del crimen de genocidio", ha dicho el ministro de Justicia durante una encuentro con la prensa.

Dino ha explicado que las muertes por desnutrición y enfermedades curables, el desvío en la compra de medicamentos y vacunas contra el coronavirus, o los "pocos o nulos" accesos a los sistemas de salud, "conducen a un escenario de posible desmantelamiento intencional" de los servicios destinados al pueblo yanomami.

Las declaraciones del ministro de Justicia van en sintonía con las expresadas hace unos días por el presidente Lula da Silva tras su visita a Roraima, en donde constató la difícil situación de esta comunidad indígena. "Mas que una crisis humanitaria lo que vi fue (...) un crimen premeditado contra los yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento del pueblo brasileño", dijo.

Uno de los principales responsables de esta situación, coinciden desde el Gobierno, ha sido el estímulo y la defensa que se habría ofrecido a los extractores ilegales de oro y otras piedras preciosas, los garimpeiros. Dino ha señalado que en el informe que ha enviado a la Policía alude con especial atención a este asunto.

"Hemos tenido un estimulo a la minería ilegal en la Amazonia brasileña. Hemos tenido, incluso, la visita del expresidente Jair Bolsonaro a una mina ilegal que todavía no había regularizado su situación", ha recordado.

El Ministerio de los Pueblos Indígenas informó esta semana que un centenar de niños de entre 1 y cuatro años de la comunidad yanomami murieron por desnutrición, neumonías y diarreas como consecuencia del avance de la minería ilegal, responsable de la contaminación de ríos y campos de los que vive esta comunidad. También se ha denunciado un aumento grave de los casos de malaria en el último año.

