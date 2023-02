Carlo Ancelotti: "Ganar el Mundial nos puede dar un impulso importante para la temporada"

"El Real Madrid respeta mucho las finales, queremos jugarla al m√°ximo"

MADRID, 10 Feb. 2023 (Europa Press) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció este viernes que levantar el Mundial de Clubes ante el Al Hilal saudí puede darles "un impulso importante para lo que queda de temporada", al mismo tiempo que recordó que el conjunto blanco "respeta mucho las finales", por lo que la jugarán "al máximo", y pidió una "solución" a la situación que rodea a Vinicius.

"Tenemos un reto muy importante, estamos muy cerca de un título. Llegar aquí ha sido difícil, nos hemos sacrificado mucho. Es el día de la ilusión y las ganas, al equipo le pido disfrutar del partido, porque si lo disfrutamos, lo podemos hacer posible", explicó el italiano en la rueda de prensa previa a la final de este sábado (20.00 horas/Telecinco) ante el equipo saudí.

Ancelotti celebr√≥ llegar "al final de un largo camino" y pidi√≥ "hacerlo bien", porque "puede dar un impulso importante para lo que queda de temporada" y "m√°s confianza". Nos doli√≥ mucho las derrota ante el Bar√ßa en Supercopa y el Mallorca, pero lo importante es no perder la confianza y la ilusi√≥n. Puede ser una gran temporada como la del a√Īo pasado, estoy convencido, la plantilla ha mejorado, compar√°ndola con la del a√Īo pasado", dese√≥.

"El que gana el partido de ma√Īana es el campe√≥n del mundo. Llevo 40 a√Īos en el f√ļtbol, por suerte esta es mi sexta final aqu√≠. Es un torneo que no pasa todos los a√Īos, solo de vez en cuando, por eso hay que disfrutarlo e intentar ganarlo", agreg√≥ sobre el "importante" t√≠tulo.

Ancelotti no cree que este "momento decisivo" que "siempre" se vive en febrero y marzo sea "responsabilidad personal" del entrenador. "Y como todos los a√Īos estamos aqu√≠, y lo empezamos con una final de un Mundial", aplaudi√≥, antes de admitir que "evaluar la temporada del Real Madrid no es f√°cil".

"Hicimos una buena primera parte de temporada hasta el Mundial. Después nos costó recuperar a los jugadores que se fueron, pensábamos que nos costaría el mes de enero, nos costó puntos. En febrero, lo hemos hecho bien, los jugadores están progresando físicamente, llegamos a un momento importante intentando recuperar jugadores y de hacer lo máximo. El Real Madrid respeta mucho las finales, queremos jugar la final al máximo", resaltó.

Sobre nombres propios, el italiano, que ya se√Īal√≥ antes de la semifinal que no era un "problema" del brasile√Īo, sino "del f√ļtbol espa√Īol", pidi√≥ "buscar una soluci√≥n". "No somos tontos, vamos a encontrar una soluci√≥n", reiter√≥ sobre el carioca, autor de uno de los goles ante el Al Ahly.

"militao y benzema se entrenarán y después decidiré si pueden jugar"

"Militao y Benzema vinieron ayer porque pensamos que tienen posibilidad de jugar. El entrenamiento de hoy será importante, yo creo que tienen posibilidades, si no las tuvieran, no vendrían. Se entrenarán y después elegiré si juegan o no", avanzó sobre el estado del carioca y el francés, antes de informar de que evaluarán "con calma y tranquilidad al final de temporada si necesitan otro delantero centro, teniendo en cuenta la edad y el rendimiento del galo.

Otra de las decisiones que debe acometer Ancelotti para la final es si premia "la calidad y el momento" de Dani Ceballos con un puesto en el once. "Siempre es complicado decidir qui√©n juega en el centro del campo, pero es mi trabajo intentar elegir a los mejores. La ventaja es tener cinco cambios que pueden cambiar la din√°mica. Llegamos a jugar la final ma√Īana con los que entraron desde el banquillo y cambiaron la din√°mica, y nos permitieron ganar la Champions. Es importante entrar y ser listo", elogi√≥.

"La l√≠nea de medios es siempre la misma, les pido siempre lo mismo, no creo que cambie mucho. Lo que ha cambiado es el momento de Ceballos, que es importante para nosotros", a√Īadi√≥.

Preguntado por su rival este sábado, analizó que el Al Hilal "es un buen equipo, tiene calidad individual, con muchos jugadores de la selección saudí, con jugadores que han jugado en Europa". "Les respetamos mucho, mostraron mucha calidad en las semifinales. También respetamos el torneo, es una final de un Mundial, no pasa muchas veces en una carrera jugar este tipo de partidos", relató, antes de alabar la labor de su entrenador, Ramón Díaz, que también fue rival de Ancelotti en el campo.

"Era un gran delantero, fuerte f√≠sicamente, muy intenso, con mucha habilidad, y siempre con una imagen positiva. Todos sus equipos lo recuerdan bien. Estoy encantado de verlo otra vez, este ser√° el primer enfrentamiento como entrenadores, tengo muy buenos recuerdos", concluy√≥ el italiano, que neg√≥ que su futuro est√© en la selecci√≥n brasile√Īa, ya que su situaci√≥n es "clara", con contrato hasta 2024.

