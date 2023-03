Crónica del Real Betis - Real Madrid, 0-0

El Real Madrid pincha en el Villamar铆n

Los de Ancelotti apretaron al Betis sin gol (0-0) y se ven a nueve puntos del l铆der Bar莽a

MADRID, 5 Mar. 2023 (Europa Press) -

El Real Madrid empat贸 sin goles este domingo ante el Real Betis en la jornada 24 de LaLiga Santander celebrada en el Benito Villamar铆n, un nuevo tropiezo que permite al FC Barcelona alejar el liderato en nueve puntos, a pesar de tener ocasiones y dominio.

El conjunto de Carlo Ancelotti salt贸 al feudo verdiblanco con clara intenci贸n ofensiva, con un Vinicius que lo intent贸 durante todo el partido y desbord贸 en m谩s de una ocasi贸n. En el segundo tiempo, el asedio fue notable por parte de los blancos pero, sin gol, el vigente campe贸n empieza a descuidar su corona mientras el Betis se mantiene a tres puntos de la zona 'Champions'.

Despu茅s del triunfo del Bar莽a horas antes contra el Valencia, el Madrid salt贸 algo m谩s obligado si cabe, con las cuentas pendientes de la derrota en Copa ante los catalanes en el Santiago Bernab茅u, sin tirar a puerta, y el empate ante el Atl茅tico de Madrid la pasada semana. Rodrygo, Vinicius y Benzema dieron empaque al ataque visitante pero el Betis respondi贸 en un bonito intercambio.

Fue un partido de ida y vuelta pero las ocasiones no fueron tantas. El equipo de Manuel Pellegrini, que supo plantar cara a su prestigioso rival pese a las bajas de Fekir y Canales --sus dos mejores hombres--, respir贸 a los 12 minutos cuando el colegiado anul贸 un gol de falta a Benzema por rebotar en la mano de Militao.

Antes, Ayoze prob贸 a un Courtois que estuvo atento a esa y a otra muy buena de Borja Iglesias en el segundo tiempo, las dos m谩s claras de los andaluces. En los blancos, Vinicius fue el agitador, el recurso incansable por banda izquierda, mientras Benzema, en un momento poco productivo, se asoci贸 bien con Rodrygo esta vez.

El ida y vuelta, sin disparar a puerta, se convirti贸 en m谩s mon贸logo visitante salvo por esa de Iglesias, con un 'Vini' aprovechando el desgaste de la defensa rival. El brasile帽o le dio el gol a Benzema, pero el Bal贸n de Oro no remat贸 con contundencia ante un Claudio Bravo que tambi茅n par贸 lo que hizo falta.

Al Betis se le empez贸 a acumular el trabajo, con Valverde probando desde fuera del 谩rea, y una m谩s desviada de Rodrygo. La entrada de Ceballos dej贸 otra buena ocasi贸n del ex del Betis, en medio de un partido ya caliente, con tensi贸n y tarjetas. El Madrid asedi贸, pero le falt贸 pegada para no descuidar otro poco una Liga que empieza a tornarse azulgrana si no lo remedia pronto.

Ficha t茅cnica.

--resultado: real betis, 0 - real madrid, 0.

--alineaciones.

REAL BETIS: Bravo; Sabaly, Pezzella, Luis Felipe, Miranda (Abner, min.87); Guido, Carvalho (Guardado, min.80); Ruibal (Joaqu铆n, min.87), Rodri, Ayoze (Luiz Henrique, min.71) y Borja Iglesias (Willian Jose, min.71).

REAL MADRID: Courtois; Lucas (Carvajal, min.59), Militao, R眉diger, Camavinga (Nacho Fern谩ndez, min.63); Tchouam茅ni (Dani Ceballos, min.63), Valverde, Kroos (脕lvaro Rodr铆guez, min.87); Rodrygo, Vinicius y Benzema.

--脕RBITRO: Soto Grado (C.Riojano). Amonest贸 a Carvalho (min.45+2), Sabaly (min.51), Iglesias (min.51) y Luiz Henrique (min.84) por parte del Betis. Y a Camavinga (min.25), Rodrygo (min.69), Militao (min.59) y Vinicius (min.86) en el Madrid.

--ESTADIO: Benito Villamar铆n.

Europa Press