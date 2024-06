Dinamarca, preparada para la presión de los penales en octavos de final contra alemania por la euro

DORTMUND, Alemania, 28 jun (Reuters) - Dinamarca empató sus tres primeros partidos en la Eurocopa para plantarse en octavos de final contra la anfitriona Alemania, y si ese encuentro del sábado también acaba en tablas, está bien preparada para la consiguiente tanda de penales.

El equipo de Kasper Hjulmand lleva meses ensayando sus lanzamientos desde los 12 pasos para lo que pueda venir en la Eurocopa, y el delantero Jonas Wind afirmó que ya sabe dónde va a lanzar si le toca.

"Es diferente para cada jugador, pero para mí es mejor haber tomado una decisión de antemano, aunque también hay otros que prefieren decidir en el último momento", declaró a la prensa Wind, que milita en el Wolfsburgo alemán.

"No utilizo las estadísticas de los porteros para elegir. Siempre existe la posibilidad de obtener estadísticas, pero yo no las utilizo, me centro más en mi propio tiro", añadió.

Durante meses, el seleccionador Hjulmand ha pedido a sus jugadores que se preparen para lo que podría ser uno de los momentos de mayor presión de sus carreras, y no hay nada mejor que una tanda de penales contra los anfitriones en un gran torneo internacional.

"Puedes intentar simular la presión con un elemento competitivo, pero nunca será lo mismo que si tenemos que pararnos el sábado frente a un estadio lleno en Dortmund", dijo Wind.

Si Dinamarca avanza, en cuartos de final enfrentará al vencedor de la llave entre España y Georgia. (Reporte de Philip O'Connor; Editado en español por Javier Leira)

Reuters