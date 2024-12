El expresidente de Uruguay José Mujica recibe las máximas distinciones de Brasil y Colombia

MONTEVIDEO (AP) — El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica recibió el jueves las máximas condecoraciones de Brasil y Colombia durante una visita de los respectivos mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro a la nación sudamericana.

Lula llegó esta tarde a la chacra de Mujica —con quien comparte una larga relación de amistad— para una reunión con el exmandatario que gobernó Uruguay entre 2010 y 2015. En el encuentro también participa el presidente electo de ese país, Yamandú Orsi, heredero político de Mujica.

El jefe de Estado brasileño, quien se encuentra en Montevideo para la cumbre del viernes de los líderes del Mercosur — bloque formado por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y la recién adherida Bolivia— fue recibido con abrazos por Mujica y aprovechó el momento para entregarle al expresidente uruguayo el Gran Collar de la Orden Nacional de la Cruz del Sur, el máximo honor brasileño concedido a extranjeros.

“Esta medalla que estoy entregando a Pepe Mujica no es porque él fue presidente de Uruguay. Es por el hecho de ser Mujica”, dijo Lula, tras colocarle la insignia, a la vez que agregó que "Pepe" es la persona "más extraordinaria" que ha conocido.

Mujica, de 89 años, quien padece cáncer en el esófago detectado a mediados de año, agradeció el reconocimiento aunque afirmó que no es un “hombre de premio ni de medalla”.

“Soy un hombre de pueblo, he hecho lo que he podido por mi pueblo y nada más, pero este es un amigo de muchos años”, expresó, en breves declaraciones a los periodistas, al lado de Lula. "Es de lo mejor que he encontrado en esta sufrida nuestra América”, añadió.

Más temprano, Mujica se reunió también con el mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien a su vez le entregó la Gran Cruz Extraordinaria de Boyacá, la más alta distinción honorífica que concede Colombia, por su “compromiso con la paz y el diálogo”.

Petro aprovechó la visita oficial que adelanta en Uruguay para condecorar al exmandatario uruguayo, también en su finca, ubicada a las afueras de Montevideo.

Tras un saludo afectuoso entre los líderes políticos, y sin ningún discurso pronunciado, Mujica recibió de manos de Petro la distinción, que consta de una cruz sostenida de una banda de tela azul.

“Este es un reconocimiento por su lucha y trabajo para la integración latinoamericana. El gobierno reconoce a Pepe por su firme compromiso con la reconciliación, la justicia y la equidad social”, indicó la Presidencia colombiana a través de un mensaje en su cuenta de X.

La chacra de Mujica se convirtió así en un escenario de reuniones paralelas — de cara al encuentro de Mercosur — entre algunos de los principales referentes de la izquierda latinoamericana, corriente ideológica que regresará al poder en Uruguay tras la victoria de Orsi en la segunda vuelta electoral en noviembre.

Aunque Orsi asumirá el cargo el próximo 1 de marzo, ya ha mantenido reuniones tanto con Lula como con Petro y, además, participará al lado del actual presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, en la cumbre de los líderes del bloque sudamericano.