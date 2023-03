El miedo a la guerra en Ucrania estimula a los populistas de Europa oriental

La invasión rusa de Ucrania le ha dado a los populistas de Europa oriental un arma poderosa: el miedo a la guerra.

A falta de una solución al conflicto en el horizonte inmediato, algunos políticos aprovechan la ansiedad que provoca para sugerir que apoyar a Ucrania podría llevar a sus países a la guerra.

De Praga a Sof√≠a, el discurso pol√≠tico est√° dominado por falsas afirmaciones seg√ļn las cuales los gobiernos esperan restablecer el servicio militar obligatorio, anunciar la movilizaci√≥n general o "enviar sus hijos a la trituradora de carne".

"El miedo es una emoción primaria y la política del miedo es la táctica más vieja" conocida, declaró Jiri Priban, profesor de derecho en la Universidad de Cardiff.

"Hace parte de todas las campa√Īas pol√≠ticas", subray√≥.

El alarmismo ya parece funcionar en Eslovaquia, donde muchos hombres rechazan formalmente el servicio militar por razones morales o religiosas.

Si antes de la guerra, Eslovaquia, miembro de la OTAN y fronteriza con Ucrania, registraba anualmente unos 1.500 objetores de conciencia, su n√ļmero pas√≥ a m√°s de 40.000 el a√Īo pasado, seg√ļn el ministerio de Defensa.

Este viento de p√°nico entre los j√≥venes eslovacos fue provocado al menos en parte por el ex primer ministro Robert Fico, que realiza una campa√Īa electoral basada en cr√≠ticas contra la OTAN, Estados Unidos y los "fascistas ucranianos".

Fico dice que el conflicto "no nos concierne" porque se trata de "una guerra entre Estados Unidos y Rusia".

Retomando la propaganda pro Kremlin, calificó el apoyo de la UE a Ucrania de "misión suicida" y acusó al gobierno eslovaco de ser un lacayo de Estados Unidos que no dudaría en "enviar su hijos al frente".

- "asustar" -

La táctica del miedo parece dar sus frutos: el partido de Fico, el Smer, encabeza o aparece en segunda posición en las encuestas antes de las elecciones legislativas de septiembre.

"Eslovaquia es extremadamente vulnerable a la desinformación y los rusos hallaron ahí un terreno muy fértil para su propaganda", declaró Michal Vasecka, miembro del Aspen  y sociólogo en la Escuela internacional de Artes Liberales de Bratislava.

"Cuando se repite insistentemente a la poblaci√≥n que su gobierno es un agente de Estados Unidos, la gente se pone a pensar: '¬Ņpor qu√© nuestros hijos deber√≠an ir a defender los intereses estadounidenses?'".

Los falsos argumentos sobre la guerra tambi√©n dominaron las recientes elecciones presidenciales en la vecina Rep√ļblica Checa y siguen afectando al nuevo presidente, Petr Pavel.

Aunque este general de la OTAN retirado gan√≥ finalmente las elecciones del 28 de enero, sigue siendo objeto de una campa√Īa de desinformaci√≥n que lo describe como un empecinado en la guerra y con gatillo f√°cil.

Las verificaciones realizadas por AFP desmontaron falsas afirmaciones seg√ļn las cuales Pavel habr√≠a llamado a enviar soldados checos a combatir en Ucrania, est√° a favor de que su pa√≠s declare la guerra a Rusia o apoya la idea de una formaci√≥n militar obligatoria para las personas nacidas despu√©s de 2003.

El rival electoral de Pavel, el ex primer ministro Andrej Babis, difundi√≥ afiches electorales donde afirmaba que su adversario "no cree en la paz", y dijo que "yo no llevar√≠a a la Rep√ļblica checa a la guerra".

Muchos mensajes en las redes sociales y las cadenas de mails, también verificadas por AFP, afirmaron también equivocadamente que Pavel preveía una movilización general.

"Hay un esfuerzo cada vez m√°s aterrador por asustar a la gente, hacerles creer que ser√°n obligados a combatir en una guerra que no pueden ganar", indic√≥ Czech Elves, una oeneg√© que rastrea y analiza la desinformaci√≥n, en su √ļltimo informe mensual.

"Rusia es presentada como una superpotencia nuclear imbatible que libra una campa√Īa victoriosa en Ucrania", indica el informe.

- "Miedo existencial" -

Asustar a los ciudadanos con la guerra se ha vuelto asunto corriente en otras partes de Europa del Este.

En Bulgaria, el partido ultranacionalista prorruso Vazrazhdane (Renacimiento) organiz√≥ manifestaciones antigubernamentales y advirti√≥ a los electores sobre el riesgo de convertirse en "carne de ca√Ī√≥n".

El primer ministro h√ļngaro, Viktor Orban, compar√≥ a Ucrania con Afganist√°n y su gobierno est√° abiertamente a favor de Rusia.

Parad√≥jicamente, la pol√≠tica del miedo a la guerra tiene poco √©xito en los electorados de Polonia y las rep√ļblicas b√°lticas, donde el peligro de una agresi√≥n militar rusa parece m√°s real.

La experiencia hist√≥rica negativa com√ļn con Rusia inmuniz√≥ a sus poblaciones contra la propaganda pro-Kremlin, considera el profesor Jiri Priban.

"Hay un verdadero miedo existencial en los países bálticos, pero eso refuerza su apoyo a Ucrania", concluyó el profesor de la Universidad de Cardiff.

