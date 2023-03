El opositor Obi dice que recurrirá los resultados de las presidenciales y Abubakar habla de "robo"

El candidato del opositor Partido Laborista, Peter Obi, ha anunciado este jueves que presentará un recurso judicial contra los resultados de las elecciones presidenciales, que dieron la victoria al candidato progubernamental, Bola Tinubu, mientras que el principal candidato opositor a la Presidencia, Atiku Abubakar, ha hablado de "robo" en las urnas.

"Voy a presentar un recurso", ha dicho Obi, quien ha hecho hincapié en que su partido "explorará todas las opciones legales y pacíficas para recuperar el mandato". "Ganamos las elecciones y lo demostraremos a lo nigerianos", ha manifestado en rueda de prensa, según ha recogido la cadena de televisión nigeriana Channels TV.

"Se nos ha pedido que vayamos a los tribunales. Iremos. Recuerden que soy obediente y voy donde se me dice que vaya", ha señalado, haciendo referencia al nombre que reciben sus seguidores, a los que se conoce como 'Obidients', en un juego de palabras entre su nombre y la palabra 'obediente'.

Así, ha recalcado que la situación "es muy injusta" y "lo último que esperaba de Nigeria", antes de lamentar que el país "no pueda celebrar" unas elecciones democráticas más de 60 años después de su independencia. En este sentido, ha incidido en que los comicios quedarán como "los más controvertidos" en la historia del país africano.

Obi, que ha guardado un minuto de silencio al inicio de la rueda de prensa en recuerdo de los muertos y heridos en el marco de las elecciones, ha aseverado que el Partido Laborista "trabajará por una nueva Nigeria, que es posible". "He realizado varias llamadas telefónicas en las que he pedido a la gente que mantenga la calma. No tiene que ver con el recurso, que es contra el proceso", ha argüido.

Horas antes, Abubakar, había denunciado el "robo" de su mandato y el portavoz de la campaña del Partido Democrático de los Pueblos (PDP), Dino Melaye, indicó que "esta grave injusticia no se mantendrá". "La batalla para recuperar nuestro mandato robado es una batalla en la que no habrá retirada ni rendición", dijo.

"Lo superaremos", manifestó, antes de reclamar a los seguidores de Abubakar que "no se alteren". "El llanto puede durar hasta la noche, pero la alegría llega con la mañana", remachó Melaye, según ha informado el diario nigeriano 'Punch'.

Según los resultados publicados por la Comisión Nacional Electoral Independiente de Nigeria (INEC), Tinubu ha obtenido cerca de 8,8 millones de votos, por los cerca de siete millones recabados por Abubakar y los alrededor de 6,1 millones de papeletas obtenidas por Obi.

El presidente electo ha sostenido que "los lapsos que tuvieron lugar han sido relativamente escasos en número y no han afectado a los resultados finales". Asimismo, ha extendido "la mano de la amistad" al resto de candidatos y ha reseñado que "toda apelación a los resultados electorales debe ser presentada ante los tribunales, no en las calles".

Los tres principales partidos opositores de Nigeria exigieron el martes la repetición de las elecciones y sostuvieron que las elecciones están "comprometidas de forma irreparable" y denunciaron una manipulación de los resultados por los retrasos en la publicación de las actas en Internet.

El vencedor de las elecciones sustituirá en el cargo a Muhammad Buhari, quien no pudo presentarse debido a que ha cumplido ya el límite de mandatos fijados por la Constitución de Nigeria. Las elecciones suponen además la primera ocasión desde el retorno del país al gobierno civil en 1999 en la que ninguno de los candidatos es un antiguo líder militar, como era el caso de Buhari, quien ya estuvo al frente del país entre diciembre de 1983 y agosto de 1985 tras un golpe de Estado.

Europa Press