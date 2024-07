El "phelps francés" marchand dice estar listo para la locura de parís

Por Ian Ransom

PARÍS, 26 jul (Reuters) - Hijo de nadadores olímpicos y apodado el "Michael Phelps francés", estar a la altura de las circunstancias puede ser la mayor prueba para Leon Marchand cuando el héroe local se lance a la piscina de París.

Marchand está en el foco desde que el año pasado batió el récord mundial de Phelps de 400 metros en la prueba de medley individual en los Campeonatos Mundiales celebrados en Fukuoka, donde se hizo con tres títulos mundiales individuales, que se suman a los dos de Budapest 2022.

Un Ian Thorpe adolescente generó una pasión similar en Australia antes de los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, en los que ganó la medalla de oro de los 400 metros libres y dos títulos de relevos.

El entusiasmo por Marchand puede estar a otro nivel.

Campeón del mundo en Fukuoka en 200, 400 metros libre y 200 metros mariposa, y aspirante al título en 200 metros pecho, Marchand podría salir de París con cuatro medallas de oro individuales.

Tal hazaña colocaría al joven de 22 años nacido en Toulouse en una exclusiva compañía, ya que sólo Phelps, Mark Spitz y Kristin Otto han ganado cuatro o más en unos mismos Juegos.

Phelps tiene el récord de cinco en los Juegos Olímpicos de 2008, y el total de su carrera, 13 títulos individuales, puede que nunca sea superado.

Pero las similitudes de Marchand con Phelps bastan para entusiasmar a los aficionados franceses.

Se entrenó durante años en la natación universitaria estadounidense por Bob Bowman, que convirtió a Phelps en una máquina de ganar medallas de oro, y compite en las mismas pruebas que el grande estadounidense.

El remodelado estadio La Défense Arena tiene capacidad para 15.000 espectadores, y las pruebas de Marchand, que comienzan el domingo con los 400 combinados, pueden ser las más concurridas de los Juegos.

No es de extrañar que Marchand sienta la presión de tener que rendir al máximo.

"No es nada fácil", dijo a la prensa. "Me he adaptado bastante bien a esta locura durante dos años. Es una escala desproporcionada, al menos para la natación. Pero me acostumbraré, todo irá bien". (Reporte de Ian Ransom; Editado en español por Daniela Desantis)

