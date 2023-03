El primer ministro de Israel rechaza la 'hoja de ruta' de Herzog sobre una reforma judicial alternativa

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este miércoles antes de partir hacia Alemania que la 'hoja de ruta' presentada por el presidente, Isaac Herzog, sobre una reforma judicial alternativa no crea el equilibrio necesario entre los poderes del Estado.

"Las cosas que propone el presidente no fueron acordadas por la coalici√≥n, y los elementos centrales de la propuesta que ofreci√≥ solo perpet√ļan la situaci√≥n existente y no brindan el equilibrio necesario entre las ramas (del Gobierno)", ha indicado en un v√≠deo publicado en Twitter con sus declaraciones antes de coger el avi√≥n hacia Berl√≠n.

Durante la jornada, Herzog ha propuesto una nueva fórmula para tratar de desencallar la crisis política en Israel. En concreto, su iniciativa contempla puntos críticos sobre la relación entre las distintas ramas del Gobierno, incluida la selección de jueces, así como la revisión judicial de la legislación del Parlamento.

El comité para elegir a los jueces estaría integrado por once miembros: gobierno y coalición con cuatro representantes, mientras que el Poder Judicial tendría tres miembros, entre ellos el presidente del Tribunal Supremo y otros dos jueces. Completarían el órgano dos miembros de la oposición y otros dos nombrados por el ministro de Justicia con el acuerdo del presidente del Supremo.

Los nombramientos para el Supremo tendr√≠an que tener una mayor√≠a de siete de los once miembros que hay en total. Por lo tanto, la coalici√≥n no tendr√≠a el control absoluto de la designaci√≥n de jueces, seg√ļn ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, aprobar una ley en el Parlamento requeriría cuatro lecturas -- las tres primeras con 61 votos y la cuarta con 80--, mientras que cualquier cambio a la ley electoral requeriría la aprobación de 80 diputados en cada lectura. Así, las legislaciones tendrían un mayor estatus constitucional, pero no estarían sujetas a revisión judicial.

"El esquema que presento hoy es un camino dorado, que re√ļne de manera adecuada, digna, equilibrada y constructiva las percepciones, creencias, preocupaciones e inquietudes (de las partes)", ha indicado Herzog con anterioridad en un discurso.

El presidente israel√≠ ha defendido que Israel se encuentra "al borde de una guerra civil". "Precisamente ahora, 75 a√Īos despu√©s de la existencia de Israel, el abismo est√° al alcance de nuestras manos", ha sentenciado, seg√ļn ha informado el diario 'The Jerusalem Post'.

Esto se produce después de que una reunión entre Netanyahu y varios miembros de alto rango de la coalición acabara por desatar una crisis en el seno del Ejecutivo por no lograr acuerdos sobre los puntos clave de la reforma judicial.

Europa Press