entrevista de elon musk a trump se ve empañada por problemas técnicos

Por Richard Cowan y Andy Sullivan

WASHINGTON, 12 ago (Reuters) - La entrevista del candidato presidencial republicano Donald Trump con el empresario multimillonario Elon Musk comenzó finalmente el lunes por la noche en la plataforma X de Musk, tras un largo retraso causado por problemas técnicos que impidieron a muchos usuarios acceder a la transmisión en directo.

Musk, que ha apoyado a Trump, comenzó el evento a las 0042 GMT del martes, más de 40 minutos después de la hora de inicio prevista. Musk achacó las dificultades a un ataque de denegación de servicio distribuido, en el que un servidor o una red son inundandos de tráfico en un intento de derribarlos, aunque su afirmación no fue confirmada.

Más de 1,3 millones de personas estaban escuchando la conversación a los 45 minutos, según un contador de X.

Trump trató de convertir los problemas en algo positivo, felicitando a Musk por el número de personas que trataban de sintonizarlo.

Los problemas técnicos recordaron un suceso similar en X en mayo de 2023, cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, sufrió un caótico inicio de su candidatura a la nominación presidencial republicana debido a fallos en la plataforma.

En aquel momento, Trump se burló de DeSantis en su propia plataforma, Truth Social. "Mi Botón Rojo es más grande, mejor, más fuerte y está funcionando (¡VERDAD!)", publicó Trump. "El tuyo no".

Antes del evento del lunes, Musk había escrito: "Voy a hacer algunas pruebas de escalado del sistema esta noche y mañana antes de la conversación". X no respondió a las peticiones de detalles o pruebas del supuesto ciberataque.

Musk pasó mucho tiempo de la primera parte de la entrevista alabando a Trump por su valentía durante el atentado contra su vida el 13 de julio, cuando su oreja fue alcanzada por una bala.

Musk, la persona más rica del mundo, anunció su apoyo a Trump poco después del tiroteo. Apoyó al presidente demócrata Joe Biden en 2020, pero desde entonces ha virado hacia la derecha.

Trump dijo que planea regresar a Butler, Pensilvania, el lugar del ataque, para un mitin en octubre.

A medida que se desarrollaba la conversación, Trump pronunció su habitual mezcla de agravios, afirmaciones exageradas y ataques personales, con Musk ofreciendo ánimos ocasionales.

Trump afirmó, sin pruebas, que Rusia no habría invadido Ucrania si él siguiera siendo presidente y elogió al presidente ruso, Vladimir Putin, al presidente chino, Xi Jinping, y al líder norcoreano, Kim Jong Un, -todos ellos hombres fuertes autoritarios- como en la "cima de su juego".

También expresó su enfado por el cambio en la candidatura demócrata, luego de que Biden desistió de buscar la reelección y fue reemplazado por la vicepresidenta Kamala Harris.

"No ha hecho ni una entrevista desde que empezó toda esta estafa", dijo Trump, afirmando falsamente que la salida de Biden de la candidatura era un "golpe". Trump había aventajado a Biden en muchas encuestas en estados disputados que probablemente serán decisivos para el resultado de las elecciones del 5 de noviembre, pero ahora está por detrás de Harris en algunos de esos mismos estados.

En una entrevista en la que no abundaron los detalles políticos, Trump también pareció elogiar a Musk por despedir a trabajadores.

"Eres el mejor despidiendo. Me refiero a lo que haces. Entras y dices: '¿Quieres renunciar? Hacen huelga -no mencionaré el nombre de la empresa-, pero hacen huelga y tú dices: 'No pasa nada, se van todos'".

Trump regresó a X, antes conocido como Twitter, con una serie de publicaciones el lunes por primera vez en un año, reactivando una cuenta que había servido como principal método de comunicación en campañas anteriores y en sus cuatro años en la Casa Blanca, incluido el ataque de sus seguidores el 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos.

El acceso de Trump a su cuenta, @realDonaldTrump, se restableció un mes después de que Musk se convirtió en propietario de X, tras haber sido suspendida por los anteriores propietarios de la plataforma después del ataque del 6 de enero, citando preocupaciones de que incitara a la violencia.

Trump publica con frecuencia en su plataforma Truth Social, que fue lanzada en febrero de 2022, pero sus publicaciones allí llegan a una audiencia mucho menor que en X. (Reporte de Richard Cowan y Andy Sullivan; reporte adicional de Alexandra Ulmer, Kanishka Singh, Abhirup Roy, Eric Beech y Nathan Layne; Escrito por Joseph Ax; editado en español por Benjamín Mejías Valencia, Javier Leira y Ricardo Figueroa)

