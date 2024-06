Fernando Alonso: "Han sido 70 vueltas diferentes, con dos metros de ancho"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) calificó de "muy estresante" la carrera de este domingo en el Gran Premio de Canadá, con "70 vueltas diferentes" y un trazado de sólo "dos metros de ancho" por la condición de mojado, al tiempo que confesó que era un circuito favorable para sacar un buen resultado.

"Muy difícil, el circuito de ancho tenía dos metros hoy, porque fuera de la línea seca seguramente podías chocarte. Ha sido una carrera donde las 70 vueltas han sido todas diferentes, con condiciones diferentes, con tiempos diferentes. Muy estresante", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

Alonso confesó que, más que mejoras, el sexto puesto se debió a un trazado más favorable que los últimos. "Teníamos marcado en el calendario que Canadá iba a ser un circuito más favorable a lo que vemos que nuestro coche ofrece este año. Desde la primera sesión vimos que éramos más competitivos", explicó.

"Vendrán circuitos mejores, otros peores. El siguiente, el de casa, no está marcado en nuestro calendario. Es uno de los reguleros. El equipo está intentando llevar piezas nuevas para Barcelona, y a ver si podemos dar una bonita sorpresa", añadió.

Por otro lado, el asturiano explicó su batalla durante varios momentos con Lewis Hamilton (Mercedes) que, como se vio, iba a pasarle tarde o temprano aunque al final lo hizo en boxes. "Hoy Hamilton iba mucho más rápido, ha hecho una carrera mejor. Se merece quedar delante. Pero en pista no me adelantó, me adelantó en boxes, que quede claro", bromeó.

Europa Press