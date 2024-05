GIGABYTE presenta una gran cantidad de potencia informática en COMPUTEX y acelera la nueva evolución impulsada por IA

Taipei--(business wire)--may. 21, 2024--

GIGABYTE Technology, líder en innovación de TI, promueve las industrias globales a través de sistemas informáticos en la nube y de IA, lo que mejora las experiencias de usuario a través de la innovación en hardware. En COMPUTEX 2024, GIGABYTE presenta productos innovadores preparados para definir la era de la IA.

Al basarse del éxito conseguido en el año anterior, GIGABYTE busca consolidar su liderazgo en IA bajo el lema "ACCEVOLUTION", que refleja el aumento de la demanda de informática y la capacidad de GIGABYTE de “acelerar la próxima evolución”. Con su mayor presencia en COMPUTEX, el stand de GIGABYTE se posiciona como la más grande exposición de una única marca. GIGABYTE, que presenta una amplia gama de productos, soluciones y aplicaciones alineados con la tendencia de la IA, abarca tendencias tecnológicas clave, entre ellas, informática con IA, conectividad avanzada, movilidad futura, realidad inmersiva, sostenibilidad e innovación.

Los extraordinarios avances de GIGABYTE en desarrollo de servidores de IA de los últimos años han ganado una atención generalizada, mientras GIGABYTE presentaba G593-SD0, el primer y único servidor de 5U diseñado con IA y certificado por NVIDIA que es eficientemente compatible con HGX™ H100 8 x SXM5. GIGABYTE expande aún más su línea de superservidores diseñados con IA con servidores basados en ARM que cuentan con la próxima generación de superchip Grace Hopper™ y servidores con IA que son compatibles con los superchips de próxima generación MI300X GPU y MI300A APU de AMD. Este año, además del H200 GPU actualizado, mientras NVIDIA lanza la arquitectura Blackwell, GIGABYTE presentará a modo de anticipo en su stand los últimos servidores de alta densidad compatibles con GPUs tales como B100 y B200. El tan esperado GB200 también se exhibirá en un gabinete con refrigeración líquida como GB200 NVL72, que actúa como un GPU masivo que puede lograr 30 veces el rendimiento de inferencia en la misma cantidad de H100 GPUs. Esto permite que los visitantes no sólo sean testigos directos de estas innovaciones, sino que también podrán participar en debates con profesionales sobre el futuro del desarrollo de la IA y el despliegue informático.

A medida que la IA se torna omnipresente, la demanda informática aumenta de manera vertiginosa en los grandes centros de datos y empresas emergentes de IA. En la edición de este año de COMPUTEX, GIGABYTE presenta GIGA POD, una solución de integración de racks escalables, diseñada para satisfacer las implementaciones a nivel de centros de datos. Más allá de presentar la integración de software integral de GIGA POD y los entornos de optimización de capacitación en IA, las demostraciones in situ desatacarán su liderazgo en rendimiento y flexibilidad de implementación.

El desarrollo de IA de GIGABYTE abarca la informática paralela para GPU, almacenamiento de datos y transmisión de redes en centros de datos. La pericia en I+D de GIGABYTE se evidencia en el diseño térmico y mecánico líder de la industria, dado que el diseño modular permite la diversidad de productos y la aceleración del plazo de lanzamiento al mercado. En el stand, se encontrarán servidores para la nube hasta informática de borde, almacenamiento de alto rendimiento y de alta densidad, y opciones informáticas para microempresas y pequeñas y medianas empresas, incluidas placas madre para servidores a cuenta del autor (DIY) que se adaptan al desarrollo de la IA en varias escalas.

Las soluciones informáticas ecológicas de GIGABYTE complementan los avances en IA de manera perfecta. Innovaciones como la Refrigeración líquida directa y la Refrigeración por inmersión redefinen el rendimiento y la eficiencia, al ofrecer equipos integrales para servidores y gabinetes. Esto permite que los servidores con los últimos chips de AMD, Intel y NVIDIA superen los límites de refrigeración tradicionales, mejorando la disipación de calor y la densidad computacional mientras aseguran la estabilidad. El compromiso de GIGABYTE con la sostenibilidad se plasma en las soluciones de refrigeración por inmersión, que son compatibles con los avances tecnológicos gracias a su óptimo consumo de energía.

GIGABYTE presenta robustas capacidades de capitación de modelos de IA y aplicaciones de IA prácticas a través de computadoras integradas de calidad industrial. Las demostraciones abarcan pequeñas fábricas con visión de máquina activada con IA y computadoras integradas de alta estabilidad para el control remoto, como así también barras minoristas que usan panel PC con reconocimiento por IA y análisis de big data. Los avances en IA y CPU/GPU de próxima generación también reafirman a las aplicaciones para automoción, al mejorar ADAS y dispositivos telemáticos del vehículo.

En el mercado de consumidores de PC, GIGABYTE lidera con productos mejorados por IA como placas madre, tarjetas gráficas y computadoras portátiles para juegos con IA. Estos presentan capacidades innovadoras y poder informático de IA estable como AI Nexus en la computadora portátil para juegos AORUS 16X, que ofrece aplicaciones como AI Power Gear y AI Boost. En nuestra área de experiencia con IA del stand, los visitantes pueden ver las últimas aplicaciones con IA e interacciones en tiempo real, incluidos NVIDIA ACE y ChatRTX, de ese modo ahondarán en las tecnologías de IA de vanguardia.

GIGABYTE presenta una impresionante cartera de productos en COMPUTEX, demostrando su capacidad para acelerar la próxima evolución de tecnología en este cambiante escenario de la IA, y sus abundantes soluciones informáticas impulsadas por la conectividad y la velocidad de los datos. Asimismo, la IA puede elevar a las empresas y empoderar a las personas para que prosperen en una era de desarrollo y crecimiento ultrarápidos.

