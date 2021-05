Giro: Bettiol se lleva 18va etapa; Bernal sigue en la punta

STRADELLA, Italia (AP) — El italiano Alberto Bettiol planeó su ataque a la perfección para ganar la 18va etapa del Giro de Italia el jueves, su primera victoria en un Gran Tour, mientras que el colombiano Egan Bernal se mantuvo a la cabeza de la clasificación general, al final del tramo más largo de la carrera.

Bernal cruzó la meta en el pelotón, más de 23 minutos detrás. El campeón del Tour de Francia de 2019 mantuvo su ventaja de 2:21 minutos sobre Damiano Caruso y de 3:23 minutos sobre Simon Yates, tercer lugar.

La víspera, esa ventaja se había reducido significativamente, cuando Bernal llegó séptimo en la etapa.

“Espero haberme recuperado del difícil momento que pasé ayer, aunque es difícil asegurarlo", comentó el monarca del Tour de Francia de 2019. “Hoy hemos empezado a tope y siempre he estado pendiente de mis compañeros. En cualquier caso, me he sentido mucho mejor que ayer”.

Bernal se convirtió en el colombiano que más días se ha ceñido la Maglia rosa, con 10, superando los nueve de Nairo Quintana.

“Es especial saber que soy el colombiano que ha llevado la Maglia Rosa durante más días, pero lo más importante para mí será llevarla en el podio de Milán”, valoró. "No puedo decir que esté súper confiado en hacerlo porque en los últimos años hemos visto cómo todo puede pasar en las etapas finales. Conozco la subida de mañana. Espero encontrar algunos aficionados porque me he criado en el ciclismo de Piamonte. Será una bonita etapa. Quiero hacerlo bien”.

Bettiol, que compite por EF Education–Nippo, tuvo tiempo suficiente para reacomodarse y agitar los brazos alentando a los aficionados a lo largo del camino, a fin de que vitorearan más fuerte mientras se acercaba a la meta.

“Ha sido una victoria que quería y buscaba. Ya he estado cerca en un par de ocasiones", declaró Bettiol. “No quería perder esta oportunidad. Siempre es difícil escaparse en la tercera semana del Giro, pero mucha gente quería intentarlo hoy”.

La ruta de 231 kilómetros (144 millas) de Rovereto a Stradella fue más que nada plana pero terminó con una serie de pequeños ascensos a lo largo de los viñedos Pavia.

Rémi Cavagna parecía enfilarse al triunfo después de embestir cuando se dirigía al ascenso de cuarta categoría de Castana y cruzarlo con una ventaja de 28 segundos, pero Bettiol inició la persecución para dar alcance y rebasar al campeón francés en contrarreloj aproximadamente a siete kilómetros de la meta.

Simone Consonni lideró al resto del grupo de la escapada, 17 segundos detrás de Bettiol. Nicolas Roche fue tercero para completar un podio completamente italiano.

La 19na etapa, que se corre el viernes, ha sido modificada para evitar el ascenso de máxima categoría en la montaña Mottarone, a raíz de un accidente de un teleférico que cobró 14 vidas el domingo. Aún así, la nueva ruta, ligeramente más corta, incluye tres ascensos categorizados —entre ellos uno de máxima clase al final— en una etapa de 166 kilómetros (103 millas) de Abbiategrasso a Alpe di Mera.

El Giro termina el domingo en Milan con una prueba individual contrarreloj.

AP