Por qué la querofobia es tan preocupante en estos días y qué podemos hacer

La querofobia es el miedo inconsciente e irracional a ser feliz. Para quien la padece, todo aquello vinculado a la felicidad le genera temor.

Cuando una persona tiene querofobia, tiene miedo de participar de actividades y situaciones que le pueden producir felicidad o placer. Generalmente muchos tienen la creencia de que, después de vivir momentos de bienestar, algo malo va a suceder. Cuando algo es disfrutable, creen que va a ser demasiado bueno para ser verdad. Así, despliegan una creencia de que la felicidad no es una emoción duradera; de esta manera prefieren no tener momentos felices, con la justificación de auto protegerse de que algo malo o negativo les suceda. Esto no significa que busquen estar tristes la mayor parte del tiempo, de todas maneras, van a evitar situaciones divertidas o que puedan significar placer.

Su estrategia de afrontamiento es la huida, escapar de situaciones que pudieran darle la posibilidad de experimentar felicidad. Pero esa huida muchas veces va a estar escondida o camuflada, de manera inconsciente, como si fuera miedo al fracaso. No se va a presentar a una entrevista laboral, alegando que no va a conseguir el puesto, cuando inconscientemente lo que tiene es miedo a lograrlo. Tampoco va a invitar a una persona a una cita, diciéndose que es probable que le diga que no, cuando en realidad escapa de la posibilidad de que un sí sea la respuesta.

La querofobia es una forma de ansiedad y, cuando la persona intenta “resolverla” por medio de la huida, la potencia, la vuelve aún más intensa. Es que patear la piedra para más adelante, no solo hace que se vuelva a encontrar con esa piedra, sino que se multiplique la ansiedad de volver a encontrarla.

De mandatos y otros “legados”

Puede parecer extraño que una persona le tenga miedo al éxito, pero puede deberse a un aprendizaje, que muchas veces se da dentro del contexto familiar. También puede estar asociado al sufrimiento de un evento traumático en alguna ocasión especial. Dentro de los mandatos familiares, hay algunos en los que no es permitida la expresión de la felicidad. “No disfrutes”, “no me superes”, son algunos de ellos.

En otros casos puede suceder que la felicidad se ve asociada al pecado, a la degradación moral, y a la superficialidad. Estos mandatos son incorporados y vividos a lo largo de la vida y hacen que quien los experimenta se auto boicotee a la hora de sentir placer o felicidad, ya que entienden que la búsqueda de felicidad es una pérdida de tiempo y esfuerzo. De esta manera quienes experimentan la querofobia suelen asociar la alegría con peligros o tragedias, sienten ansiedad frente a eventos que pudieran ofrecer oportunidad de disfrutar. Y, si son felices, pueden desarrollar culpa por serlo (yo me siento bien y hay tanta gente que lo pasa mal).

La felicidad es una emoción ligada a la sensación de bienestar y realización que se experimenta cuando se logran los propios deseos, se alcanzan las propias metas y objetivos. La felicidad puede ser un estado momentáneo, o un rasgo por el que el sujeto, más allá de momentos particulares, siente esa autorrealización. Para alcanzarla es necesario poder salir de las expectativas que los demás tienen de la persona, para vivir las propias. Lo que suele suceder en la querofobia, es que la persona vive de acuerdo a mandatos y expectativas ajenas por lo que no tienen ese permiso para experimentar su propio espacio de felicidad y todo lo que ella conlleva.

Para encontrar una salida, una solución a la querofobia, es necesario hacer un trabajo interno de reconocer esos mandatos: cuáles son las emociones prohibidas y de alguna manera, aprender a expresarlas y desarrollarlas. Se suele creer que las emociones prohibidas son las negativas, pero en muchas familias, en muchos casos, están prohibidas las emociones positivas y a lo largo del crecimiento de la vida se aprende a auto-prohibírselas. Entonces es una tarea positiva revisar los mandatos recibidos, y a partir de ahí comenzar a trabajar un cambio, en el cual muchas veces es necesario el acompañamiento de un profesional para lograrlo.

* Flavio Calvo (MN: 66869) es Lic. en psicología, docente, tallerista y autor www.flaviocalvo.com

