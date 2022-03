Google Buscador introducirá un etiquetado en sus Noticias Destacadas para localizar la fuente original

El Buscador de Google etiquetará las fuentes "altamente citadas" dentro de su carrusel de Noticias Destacadas o 'Top Stories', además de incluir otras novedades para mejorar la experiencia de usuario a la hora de encontrar y contrastar información.

El motor de búsqueda aspira a facilitar el trabajo a sus usuarios destacando visualmente las fuentes "que han sido frecuentemente citadas por otras organizaciones de noticias otorgándote una forma simple de encontrar la información más útil o relevante", Como explica Google en su comunicado.

La compañía espera que esta nueva función ayude a los usuarios a localizar el reportaje original, especialmente si este es local. Las etiquetas se podrán encontrar "en cualquier lado, desde un artículo de investigación hasta una entrevista, un anuncio, un comunicado de prensa o una historia local".

Google ha adelantado que este etiquetado llegará "pronto" en inglés a Estados Unidos e irá desplegándose globalmente "en las próximas semanas". También a este país y en inglés se han implementado este jueves consejos para ayudar a los usuarios a "evaluar la información 'online'", dentro de la notificación relacionada con los "temas que evolucionan rápidamente".

Otras novedades

Google también incorporará otras novedades más allá del etiquetado de las fuentes "altamente citadas". Junto a este, el Buscador permitirá al usuario comprobar la fiabilidad de una fuente o sitio web ofreciéndole un perfil con todo lo relacionado con ella en el apartado 'About this result' ('Acerca de este resultado').

Para acceder a esta función, se indica que el usuario debe clicar sobre los tres puntos en posición vertical que deben aparecer junto a cualquier resultado de búsqueda. Una vez allí, se presiona sobre 'More about this page' ('Más sobre esta página'). A continuación, aparecerá por un lado una autodescripción de la web, y por otro lo que dicen los demás sobre ella así como "contexto adicional", como sus noticias más destacadas, "para comprobar lo que tienen que decir un amplio rango de fuentes".

La compañía ha indicado que estas nuevas herramientas estarán disponibles "pronto" para las búsquedas mundiales en inglés.