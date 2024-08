Jefe de williams dice que mick schumacher es bueno, pero no especial

MONZA, Italia, 30 ago (Reuters) - Mick Schumacher, piloto reserva de la escudería de Mercedes de Fórmula Uno, habría sido bueno pero no especial como sustituto del estadounidense Logan Sargeant, que causó baja en Williams, dijo el jefe del equipo, James Vowles, al explicar por qué decidió no contratarlo.

La escudería británica anunció el martes que el piloto argentino de F2 Franco Colapinto sustituirá a Sargeant en las nueve carreras restantes de la temporada, empezando por el Gran Premio de Italia que se disputará el domingo en Monza.

Schumacher, hijo del siete veces campeón del mundo Michael y que ahora busca un camino de vuelta tras perder su asiento en Haas, era uno de los tres candidatos al asiento junto con el reserva de Red Bull Liam Lawson.

"Con Liam, el tipo de posición contractual de Red Bull no habría funcionado conmigo aquí en Williams, por lo que no se convirtió en una opción para nosotros", dijo Vowles a los periodistas. "Mick ha mejorado mucho desde donde estaba en Haas, no hay duda (...) todos sus defensores, si hablas con ellos, te dirán dónde se ha adaptado y dónde ha cambiado".

Vowles dijo que el equipo propulsado por Mercedes optó en última instancia por promocionar a Colapinto, que acumula muchas vueltas ya en el simulador y había pilotado el auto actual, en lugar de buscarlo fuera.

"Creo que ambos (Schumacher y Colapinto) entrarían en la categoría de buenos y no especiales. Creo que tenemos que ser claros al respecto. Mick no es especial, sólo sería bueno", añadió. "Creo que llegaría con mucha más experiencia que Franco, pero (...) Williams siempre ha invertido en las nuevas generaciones de pilotos y en la juventud".

Vowles sugirió que Colapinto tiene futuro como piloto reserva y de simulador en un equipo con el tailandés Alex Albon y el español Carlos Sainz confirmados para 2025.

Según afirmó, la decisión de prescindir de Sargeant se tomó el lunes, al día siguiente del Gran Premio de Holanda. Sargeant, que no logró puntos en toda la temporada, sufrió un fuerte accidente en los últimos entrenamientos y se perdió la sesión de clasificación, pero Vowles dijo que la decisión se tomó en función del rendimiento y no de un incidente puntual.

(Reporte de Alan Baldwin; editado en español por Carlos Serrano)

