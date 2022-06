Jenni Hermoso se despide del FC Barcelona y ficha por el Pachuca mexicano

La delantera espa√Īola Jenni Hermoso emprender√° una nueva aventura profesional y ha dejado el FC Barcelona, donde ha terminado una segunda etapa de tres temporadas, para marcharse a M√©xico a jugar en las filas de Pachuca.

El conjunto mexicano hizo oficial este martes el fichaje de la jugadora espa√Īola con un v√≠deo en el que sus aficionados trataban de averiguar qui√©n iba a ser el pr√≥ximo refuerzo y confund√≠an a la espa√Īola con Leo Messi. Pachuca anunci√≥ que se incorpora para el Apertura 2022, que va desde principios de julio hasta noviembre.

Hermoso, que terminaba contrato con el club blaugrana este 30 de junio, se despidi√≥ de la que ha sido su afici√≥n durante siete temporadas, las tres √ļltimas de manera consecutiva. Se marcha siendo la m√°xima goleadora hist√≥rica del FC Barcelona, con 174 goles, y tras ganar tres t√≠tulos en el √ļltimo a√Īo. Su marcha se une a las de la delantera neerlandesa Lieke Martens y la defensa espa√Īola Leila Ouahabi, fichadas por el PSG y el Manchester City.

"Crecer es aprender a despedirse. Lo he podido decir muchas veces, la vida son momentos y no sabes si se volverán a repetir. Por eso hay que intentar disfrutarlos y sonreír, sonreír siempre", explicó la futbolista en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La futbolista madrile√Īa ha vivido "momentos maravillosos" en el FC Barcelona. "Poder ganarlo todo con esta camiseta es algo que me llevar√© siempre. Jugar en un estadio repleto, poder celebrar un gol en el Camp Nou, levantar muy alto nuestra primera Champions. Durante todo mi paso por aqu√≠, he aprendido, he llorado, he ca√≠do muchas veces y todas he salido adelante. He vivido momentos maravillosos", asegur√≥.

"Tambi√©n he pasado momentos muy malos, no os voy a mentir, pero todo eso me ha hecho saber cuien saber quien no, saber d√≥nde y saber d√≥nde no", a√Īadi√≥ la jugadora, que recientemente se ha quedado fuera de la Eurocopa 2022 por una lesi√≥n de rodilla.

La madrile√Īa tambi√©n se acord√≥ de las personas que le han acompa√Īado y de sus seguidores. "No sab√©is las personas que me llevo conmigo de todos estos a√Īos, compa√Īeras, amigas, personas que me alegraban el coraz√≥n cada da y que sin duda sin ellas no hubiera podido disfrutar tanto como lo he hecho. A la afici√≥n, la que siempre ha estado ah√≠, cada entrenamiento, cada partido, hab√©is hecho que realmente sintiera Bar√ßa como mi casa", remarc√≥.

"Todo llega y a veces se acaba. Estoy muy orgullosa de haber dado todo lo que he podido con esta camiseta, a√ļn me queda mucho que vivir, que disfrutar y ahora es momento de nuevas aventuras que llenen y que me hagan sentirme valorada de verdad. A todos GRACIAS", concluy√≥ Jenni Hermoso.