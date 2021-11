18-11-2021 Cultura.- J.K. Rowling no participará en la reunión de Harry Potter por su 20 aniversario. HBO Max estrenara el 1 de enero de 2022 Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, especial que reúne al elenco de la saga frente a las cámaras por primera vez desde el estreno de Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2, la última entrega de la franquicia principal que vio la luz en 2011. Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, así como el director Chris Columbus, estarán en el especial, que no contará con J.K. Rowling. CULTURA CONTACTOPHOTO