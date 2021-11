Video Game Awards 2021: estos son los videojuegos nominados al mejor del año

El próximo 9 de diciembre Los Angeles se va a vestir de gala para el evento que premiará a los mejores videojuegos en varias categorías. Los Video Game Awards se llevarán a cabo en el Microsoft Theather, con la conducción de su creador, el periodista Geoff Kighley, que además de volver al formato presencial, con invitados y presentadores, también será una gala donde se presentarán más de 40 nuevos trailers a la espera de la estatuilla más deseada, el GOTY (Game of The Year).

El premio más importante de la noche se resolverá entre seis nominados: Deathloop, el shooter exclusivo de PS5 que juega con loops temporales (creado por Arkane - Bethesda, ahora propiedad de Xbox); It Takes Two, el juego cooperativo que nos lleva en un viaje por una relación que trata el divorcio (EA - Hazelight), Metroid Dread, la joya con vista lateral de Nintendo; la aventura psicodélica de Psychonauts 2, del Double Fine de Tim Shaffer con Xbox Game Studios; Ratchet and Clank: Rift Apart, la joya técnica que exprime lo que puede hacer una PS5 (Insomniac - SIE); y el que no podía faltar, el terrorífico Resident Evil Village de la mano de Capcom.

Además, durante la gala un selecto grupo de medios especializados de todos los rincones del planeta se premiarán juegos por categoría, como Mejor multijugador, Mejor juego como servicio, Mejor dirección de arte, mejor juego deportivo/ carreras, el juego con mayor innovación en accesibilidad y hasta mejor actuación, donde competirá el reconocido actor de Breaking Bad y The Mandalorian, Giancarlo Esposito.

Los nominados por categoría son:

Mejor juego del año (GOTY)

Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank Rift Apart

Resident Evil Village

El premio a los mejores videojuegos del año (Los VIdeo Game Awards) se entregarán el 9 de diciembre en Los Angeles

Mejor actuación

Erika Mori (Life is Strange: True Colors)

Giancarlo Esposito (Far Cry 6)

Jason Kelley (Deathloop)

Maggie Robertson (Resident Evil Village)

Ozioma Akagha (Deathloop)

Mejor multijugador

Back 4 Blood

Knockout City

Monster Hunter Rise

New World

It Takes Two

Valheim

Mejor juego como servicio

Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Final Fantasy XIV

Genshin Impact

Fortnite

Mejor dirección de arte

Deathloop

Kena: Bridge of Spirits

Psychonauts 2

Ratchet & Clank Rift Apart

The Artful Escape

Mejor banda sonora

Cyberpunk 2077

Deathloop

NieR Replicant

Guardians of the Galaxy

The Artful Escape

Mejor diseño de audio

Deathloop

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

Innovación en accesibilidad

Far Cry 6

Forza Horizon 5

Guardians of the Galaxy

Ratchet & Clank Rift Apart

The Vale: Shadow of the Crown

Mejor dirección de juego

Deathloop

Psychonauts 2

It Takes Two

Returnal

Ratchet & Clank: Rift Apart

Mejor narrativa

Deathloop

It Takes Two

Life is Strange: True Colors

Psychonauts 2

Guardians of the Galaxy

Juego con impacto

Before your Eyes

Boyfriend Dungeon

Chicory

Life is Strange: True Colors

No Longer Home

Mejor indie

12 Minutes

Death’s Door

Kena: Bridge of Spirits

Inscryption

Loop Hero

Mejor juego para mobile

Fantasian

Genshin Impact

League of Legends: Wild Rift

Marvel Future Revolution

Pokémon Unite

Mejor apoyo a la comunidad

No Man’s Sky

Final Fantasy XIV

Apex Legends

Destiny 2

Fortnite

Mejor debut indie

Kena: Bridge of Spirits

Sable

The Artful Escape

The Forgotten City

Valheim

Mejor juego AR/VR

Hitman 3

I Expect You to Die 2

Lone Echo 2

Resident Evil 4

Sniper Elite VR

Mejor creador de contenido

Dream

Fuslie

Gaules

Ibai

TheGrefg

Mejor juego de acción

Back 4 Blood

Chivalry II

Detahloop

Far Cry 6

Returnal

Mejor juego de acción/aventura

Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Ratchet & Clank Rift Apart

Resident Evil Village

Psychonauts 2

Mejor RPG

Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Shin Megami Tensei V

Scarlet Nexus

Tales of Arise

Juego más esperado

Elden Ring

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Starfield

Mejor juego de lucha

Kimetsu no Yaiba: las crónicas de Hinokami

Guilty Gear Strive

Melty Blood Type Lumina

Nickelodeon All Star Brawl

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Mejor juego familiar

It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokémon Snap

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

WarioWare: Get it Together!

Mejor juego de estrategia/simulación

Age of Empires IV

Evil Genius 2

Humankind

Inscryption

Flight Simulator

Mejor juego de deportes/conducción

F1 2021

FIFA 2022

Hot Wheels Unleashed

Forza Horizon 5

Riders Republic

Mejor juego de esports

Call of Duty

CS: GO

DOTA 2

League of Legends

Valorant

Mejor atleta de esports

Collapse

S1mple

Showmaker

Tenz

Simp

Mejor equipo de esports

Atlanta FAZE

Daemwon

NAVI

Team Spirit

Sentinels

Mejor entrenador de esports

B1ad3

Crowder

Engh

Kkoma

Silent

Mejor evento de esports