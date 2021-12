Juan Carlos Unzué confía en el positivismo y aceptación de la ELA para ralentizarla

El exfutbolista y exentrenador de fútbol Juan Carlos Unzué, que anunció en junio de 2020 que padece esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA, ha reconocido en una entrevista que confía en que la aceptación y el positivismo con el que enfrenta la enfermedad ayuden a que la progresión de la enfermedad "sea, si cabe, un poco más lenta".

Esta afirmación la ha realizado en el podcast 'Lo que tú digas', donde ha tratado algunas historias que aparecen en su libro 'Una vida plena', que acaba de lanzar. Unzué, en la entrevista, ha sostenido que tratar de mostrarse positivo ante su enfermedad y ha recalcado "las ganas de seguir viviendo" que tiene para así sentirse "útil" y darle sentido a su vida.

"Yo creo que aceptar que la ELA también forma parte de mi vida desde el día del diagnóstico a mí me ha ayudado y además ha llegado de forma natural, no he tenido que hacer nada especial. Eso me alivia mucho y me ha dado la posibilidad de jugar esta mierda de cartas que tengo, pero la mierda de cartas que tengo en las mejores condiciones posibles", ha declarado.

Asimismo, ha relatado que él sentía que algo "grave estaba pasando" pero no sabía qué nombre iba a tener aunque sí se ha afirmado que intuía que sería algo degenerativo o neurodegenerativo "y evidentemente eso no pinta nunca bien".

"Ellos eran conscientes de que algo le estaba pasando a su padre y no tenía muy buena pinta", se ha referido en relación al momento de comunicárselo a sus hijas. "Pero evidentemente, cuando escuchan el nombre, el diagnóstico, y sobre todo esa esperanza de vida, evidentemente es duro pero lo que espero es que también les esté ayudando a ellos a centrarse en ese aquí y ahora, a disfrutar de lo que tenemos que además es mucho", ha ensalzado.

En relación con el futuro, Juan Carlos Unzué ha confesado no pensar mucho en el mañana porque "saber lo que viene por delante ayuda a centrarse en el presente" y ha reiterado que este pensamiento debería prevalecer en todas las personas. "No tenemos que tener un diagnóstico de este tipo para valorar en su justa medida lo que es estar bien", ha manifestado.

Por otro lado, el ex futbolista ha pedido a los políticos que inviertan en la investigación de las enfermedades porque "ellos son los que puedan cambiar la situación" y "porque nadie sabe en un momento dado de qué puede ser diagnosticado".

"Cada vez se vive más, pero en qué condición se vive. Hay mucha enfermedad, también degenerativa que lo requiere es de inversión para encontrar soluciones y eso va en beneficio de todos. Los políticos ya no son críos de 10 o 15 años que pueden ver ese momento de la vejez como algo lejano aún. No, ya son personas adultas que nadie sabe en un momento dado de qué puede ser diagnosticado y se preocupen, sobre todo ellos que pueden cambiar la situación, por este tipo de enfermedades", ha enfatizado.

Repaso a su infancia y a su carrera futbolística

Además, durante la entrevista, Juan Carlos Unzué ha relatado que tiene cinco hermanos y el ser el menor, y además querer jugar al fútbol con ellos, le llevó a ser portero de fútbol. "Yo eso de estar quieto mientras los otros están corriendo y jugando, no iba conmigo. Pero resulta que si quería jugar con ellos el único sitio donde me dejaban jugar era en la portería", ha desvelado.

En su libro ha recogido algunas anécdotas de su trayectoria como jugador de fútbol y están contadas por algunos amigos de su profesión como Luis Enrique, Victor Valdés, Andoni Zubizarreta o Pep Guardiola. "Para mí el fútbol no ha sido un trabajo, ha sido llevar a cabo mi pasión durante toda la vida, incluso cuando era entrenador", ha concluido.